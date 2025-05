Bologna-Milan pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Confronto quote Milan Bologna + maggiorate ed esclusive

Venerdì 9 maggio, alle ore 20:45, il Milan affronterà il Bologna a San Siro nella sfida valida per la 36ª giornata di Serie A. Reduci dalla vittoria per 2-1 sul campo del Genoa, i rossoneri puntano a proseguire la loro serie positiva, mentre il Bologna è determinato a conquistare i tre punti per restare in corsa per un posto in Champions League.Da un'analisi preliminare delle quote, risulta che il Milan sia leggermente favorito: la vittoria dei rossoneri infatti, è offerta in media a 2.50. Poco più alta la valutazione per un successo del Bologna, quotato intorno a 2.80, a testimonianza dell’equilibrio che si preannuncia tra le due squadre. Prima di svelarvi il pronostico dei nostri esperti su Milan-Bologna, vi proponiamo la quota maggiorata selezionata appositamente per questa sfida:

Il nostro Pronostico Milan Bologna sul vincente

A mio giudizio il Milan vincerà il match. La squadra di Conceição attraversa un buon momento, mostrando solidità e carattere nelle ultime uscite. L’obiettivo è chiaro: proseguire la serie positiva e chiudere la stagione al meglio, puntando al miglior piazzamento possibile. A San Siro, i rossoneri vogliono sfruttare il sostegno del pubblico e l’entusiasmo dell’ambiente per conquistare i '3 punti' anche contro un Bologna ben organizzato. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Milan Bologna? Ecco le quote

Milan-Bologna si preannuncia come una sfida equilibrata, destinata a decidersi grazie alle giocate dei calciatori di maggior qualità in maglia rossonera. Il Milan affronterà la gara con determinazione, intenzionato a riscattare la sconfitta dell’andata. Di fronte, un Bologna agguerrito e motivato, deciso a giocarsi le proprie chance europee fino in fondo.

Quote Milan Bologna Over/Under

Il nostro Pronostico Milan-Bologna Gol Sì/No

In questa fase del campionato, ogni punto pesa come oro, e le due squadre potrebbero inizialmente concentrarsi sulla solidità difensiva prima di sbilanciarsi in avanti. Nelle ultime 4 trasferte disputate, il Bologna ha fatto registrare sempre il segno No Goal. Negli ultimi 4 precedenti giocati a Milano, in ben 3 occasioni si è verificato il segno No Goal.

. Le quote per l’Under 2.5 infatti, risultano leggermente inferiori rispetto a quelle per l’Over. Di seguito vi proponiamo un confronto dettagliato delle quote Under/Over offerte dai principali operatori:Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match di Serie A come Milan-Bologna senza effettuare alcuna ricarica. Per ulteriori informazioni, consigliamo di visionare la nostra pagina sui bonus senza deposito . Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una partita equilibrata e con poche reti realizzate. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Milan-Bologna tra diversi bookies:



Prima di visionare il focus dei precedenti, delle statistiche e delle probabili scelte dei due allenatori per la sfida valida per la 36esima giornata, ecco alcuni approfondimenti utili sul nostro campionato:

Milan Bologna: i precedenti

Statistiche Milan-Bologna

Nel corso della storia, Milan e Bologna si sono affrontate 187 volte. Il bilancio complessivo vede il Milan in vantaggio con 87 vittorie, mentre il Bologna si è imposto in 53 occasioni. I pareggi sono stati 47. L’ultimo confronto risale alla 9ª giornata di campionato, disputata a febbraio, in cui il Bologna ha vinto per 2-1.

Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Milan Bologna, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse:

Il Bologna non perde da quattro partite.

Negli ultimi cinque precedenti, il Bologna ha sempre subito almeno una rete dal Milan.

​Il Milan arriva a questo match dopo aver raccolto ben tre vittorie consecutive.

Le probabili formazioni Milan Bologna