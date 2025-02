Club Brugge-Atalanta pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Getty Images

Pronostico Club Brugge-Atalanta: confronto quote e il parere dei bookies

Sono d'accordo con i bookmaker: l'Atalanta batterà in trasferta il Club Brugge e si guadagnerà una grande fetta di qualificazione. Troppa la superiorità dei nerazzurri sia nella qualità della rosa che nel modo di giocare le partite da 'dentro o fuori'. Andrea Stefanetti

Mercoledì 12 febbraio, alle ore 18:45, l'Atalanta farà visita al Club Brugge in una sfida valida per l'andata dei Playoff di Champions League. Prima di mostrarvi il mio pronostico e il parere dei bookies nelle quote risultato esatto, ecco laEcco invece le quote di Club Brugge-Atalanta di diversi operatori:L'Atalanta punta a ottenere un risultato positivo in Belgio, così da poter giocarsi la qualificazione davanti ai propri tifosi nella suggestiva cornice del Gewiss Stadium.. La 'Dea' ha sfiorato la qualificazione diretta agli Ottavi e si ritroverà di fronte un Club Brugge che non ha ben impressionato in questa competizione e che nella 'fase campionato' ha già perso contro il Milan e pareggiato contro la Juventus.Prima di visionare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto sulla partita d'andata dei Playoff di Champions, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla massima competizione europea:

Quale sarà il risultato esatto di Atalanta Club Brugge? Il parere dei bookies

. Il risultato esatto più probabile è l', con la quota più alta offerta da Betsson a 6.85, seguito da Goldbet e Lottomatica a 6.25. Un esito del genere non sarebbe affatto negativo per l’Atalanta, che avrebbe così la possibilità di giocarsi la qualificazione agli Ottavi davanti ai propri tifosi al Gewiss Stadium.

Club Brugge Atalanta: i precedenti

Club Brugge Atalanta: le probabili formazioni

Al momento, non esistono confronti precedenti tra il Club Brugge e l'Atalanta nelle competizioni UEFA. Le due compagini si incroceranno per la prima volta proprio il 12 febbraio, quando il Club Brugge ospiterà l'Atalanta al Jan Breydelstadion di Bruges per l'andata degli Ottavi di finale della nuova edizione di Champions League.

Ecco le probabili scelte dei due allenatori in vista dell'andata dei Sedicesimi di Coppa dei Campioni:

BRUGES (4-2-3-1): Mignolet; De Cuyper, Mechele, Ordonez, Seys; Onyedika, Jashari; Tzolis, Vanaken, Talbi; Jutgla. All. Hayen.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kolasinac, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, de Roon, Bellanova; Pasalic; De Ketelaere, Retegui.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

Mercoledì 12 febbraio, alle 18:45, l'Atalanta scenderà in campo per affrontare il Club Brugge in trasferta nella gara d'andata dei playoff di Champions League. Il match sarà visibile in diretta su Sky e potrà essere seguito in streaming sull'app Sky Go (per gli abbonati al servizio satellitare) e su NOW TV.