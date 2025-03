Danimarca-Portogallo pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Operatore Maggiorata Ronaldo segna di testa

Pronostico Danimarca-Portogallo: il consiglio dell'esperto e il parere dei bookies

Secondo il mio parere, il Portogallo è il favorito per il successo. I portoghesi hanno una rosa più forte rispetto agli avversari e hanno concluso la fase a gironi nel migliore dei modi, mostrando un livello di gioco superiore che li rende pronti ad affrontare questa seconda fase con fiducia. Andrea Stefanetti

Giovedì 20 marzo, alle ore 20:45, al Parken Stadium di Copenaghen si giocherà il quarto di finale d'andata di Nations League tra Danimarca e Portogallo. Prima di condividere il mio pronostico e analizzare le quote dei bookmaker per il risultato esatto, vi consiglio di dare un'occhiata allaEcco invece ledi tre differenti operatori:La Danimarca ha chiuso la fase a gironi al secondo posto, arrivando alla sfida grazie al pareggio per 0-0 contro la Serbia. Un discorso leggermente diverso per il Portogallo, che ha terminato il girone al primo posto e nell'ultimo match ha pareggiato 1-1 contro la Croazia.Le due nazionali sono pronte a dare il via alla seconda fase della Nations League. Sebbene il Portogallo parta con il favore dei pronostici, secondo i bookmaker, non può permettersi di sottovalutare la Danimarca. I danesi, infatti, diventano avversari temibili quando giocano davanti al loro pubblico, rendendo ogni sfida un compito tutt'altro che semplice.

Quale sarà il risultato esatto di Danimarca-Portogallo? L'opinione dei bookies

Il match tra Portogallo e Danimarca si preannuncia avvincente e ricco di emozioni, con entrambe le squadre che dovrebbero riuscire a segnare. Dopo un'accurata analisi, i bookies indicano come uno dei risultati più, seguita da Betsson a 9.75 e Sisal a 9.50.

Danimarca-Portogallo: i precedenti

Le probabili formazioni di Danimarca Portogallo

Le due squadre si sono affrontate in ben 16 occasioni, con il bilancio che pende a favore del Portogallo, che ha colto 11 vittorie contro le 3 della Danimarca. I pareggi sono stati 2. L'ultimo incontro risale a ottobre 2015, quando il Portogallo si impose per 1-0 nel match di qualificazione agli Europei.

Ecco le probabili scelte dei due allenatori in vista della sfida valida per l'andata dei Quarti di Finale di Nations League:



Danimarca (4-4-2): Schmeichel,Kristensen, Vestergaard, Andersen, Rasmussen; Isaksen, Eriksen, Hojbjerg, Damsgaard; Hojlund, Harder.



Portogallo (4-3-3): Diego Costa; Dalot, Ruben Dias, Antonio Silva, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

La partita tra Danimarca e Portogallo, in programma per giovedì 20 marzo, sarà trasmessa su UEFA TV, insieme agli altri quarti di finale della Nations League. Gli utenti con una smart TV, come Apple TV, Android TV o Amazon Fire TV, potranno seguire gratuitamente le sfide della Nations League tramite l'app UEFA.tv.