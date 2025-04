Empoli Bologna pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Confronto quote Empoli Bologna + maggiorate ed esclusive

si sfideranno nella, in programma questa sera alle ore 21:00 presso lo stadio Castellani. Si preannuncia una partita incerta e decisiva per il destino delle due compagini nel proseguimento del torneo. In questo articolo, i nostri esperti vi forniranno un pronostico dettagliato per il match, accompagnato da un'analisi approfondita delle quote di Empoli-Bologna offerte dai principali bookmaker.Dall'analisi preliminare delle quote per la partita, emerge che la squadra di Italiano è considerata la favorita dai bookmaker, con una quota media di 1.78. Al contrario, la vittoria dell'Empoli è quotata a oltre 4.40, un dato che conferma le difficoltà che i toscani dovranno affrontare per riuscire a prevalere. Prima di rivelare il nostro pronostico su Empoli-Bologna, vi presentiamo la quota maggiorata selezionata dai nostri esperti.

Il nostro Pronostico Empoli Bologna sul vincente

A mio parere, il Bologna avrà la meglio nell'andata della semifinale di Coppa Italia. La squadra di Italiano arriva a questa sfida con grande fiducia, rafforzata dalla recente vittoria in campionato che le permette di fare un ulteriore passo verso la zona Champions. La forma positiva e la motivazione di raggiungere un traguardo importante come la finale di Coppa forniranno alla squadra la spinta necessaria per prevalere. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Empoli Bologna? Ecco le quote

Si tratta di una partita cruciale per indirizzare già il destino della semifinale. Empoli-Bologna è una sfida che promette sorprese, con i padroni di casa che cercheranno di restare in gioco grazie al supporto del proprio pubblico. Gli ospiti, dal canto loro, faranno valere la loro superiorità. I risultati più probabili vedono un 0-1 o un 0-2 a favore della squadra di Italiano, che arriva al match con una solidità e determinazione che potrebbero fare la differenza.

Quote Empoli-Bologna Over/Under

I bookmaker sembrano allinearsi con il nostro pronostico su Empoli-Bologna, dove prevediamo una partita con pochi gol. Le quote per l'Under 2.5 sono infatti inferiori rispetto a quelle per l'Over.Ci aspettiamo una sfida intensa tra due squadre determinate a raggiungere la finale. Di seguito, presentiamo il confronto delle quote Under/Over di diversi operatori:

Il nostro Pronostico Empoli-Bologna Gol Sì/No

Nelle ultime due partite, il Bologna ha mantenuto la porta inviolata. Al contrario, nelle ultime 21 gare, l'Empoli ha sempre subito almeno un gol. Il Bologna può fare affidamento sul suo attaccante Orsolini, che nelle ultime sfide ha messo a segno solo gol decisivi, dimostrando un'importante capacità di fare la differenza nei momenti cruciali.

A nostro avviso il match si concluderà con solo il Bologna a segno. Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono:

Per queste ragioni, ci sono tutte le condizioni affinché la squadra di Italiano possa prevalere sull'Empoli con una vittoria di "misura". In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Empoli-Bologna tra diversi bookies:



Prima di visionare il focus dei precedenti, delle statistiche e delle probabili scelte dei due allenatori per la sfida valida per la Semifinale d'Andata di Coppa Italia, ecco alcuni approfondimenti utili sull'ambito trofeo Nazionale e sul campionato italiano:

Empoli Bologna: i precedenti

Statistiche Empoli-Bologna

In 5 occasioni l’Empoli è stata la prima squadra a subire gol.

In 5 degli ultimi 7 precedenti, si è verificato un under 2.5 gol.

In 4 degli ultimi 5 precedenti, si è realizzato un Under 10,5 Corner.

L’Empoli ha tenuto la porta inviolata solo in cinque occasioni.

Le probabili formazioni Empoli Bologna

Empoli (3-4-2-1) Bologna (4-2-3-1) Silvestri Skorupski De Sciglio Calabria Marianucci Beukema Goglichidze Lucumi Gyasi Miranda Grassi Ferguson Henderson Freuler Pezzella Orsolini Colombo Odgaard Cacace Ndoye Esposito Dallinga All. D'Aversa All. Italiano Ultimo aggiornamento: 1 aprile

Attenzione a "Orsolini Marcatore DUO" in Empoli-Bologna

L'attaccante del Bologna è in grande forma, avendo segnato ben 4 gol nelle ultime quattro partite stagionali.

Il Bologna adotta uno stile di gioco offensivo che mette in evidenza le qualità dei suoi attaccanti. Pertanto, anche un eventuale sostituto di Orsolini potrebbe avere l'opportunità di andare a segno.

Le due squadre si sono affrontate 30 volte nella loro storia. Il bilancio registra 13 pareggi, 9 vittorie per l'Empoli e 8 per il Bologna. L'ultimo incontro, giocato a gennaio per la 22ª giornata di Serie A, è terminato in pareggio 1-1, confermando l'equilibrio tra le due formazioni.Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Empoli Bologna, che potrebbero risultare utile per piazzare una scommessa sui migliori siti di scommesse

Concludiamo questo articolo con una "chicca" che abbiamo scovato su Sisal ed Eurobet: la scommessa sul marcatore Duo /Tandem in Empoli-Bologna. Ma di cosa si tratta esattamente? Questa tipologia di scommesse prevede di puntare sul possibile marcatore della sfiga, ma risulta vincente anche nel caso in cui a segnare sia un eventuale sostituto del calciatore su cui si è scommesso.Per sfruttare al meglio questa nuova tipologia di mercato,per due motivi principali: