Empoli-Milan pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Pronostico Empoli-Milan: confronto quote e il parere dei bookies

A mio giudizio, il Milan vincerà il match. I rossoneri hanno l'obbligo di conquistare i 3 punti per continuare a risalire in classifica e rientrare in zona Champions. Inoltre, potranno contare su acquisti di grande qualità, come Joao Felix e Gimenez, che daranno un ulteriore impulso alla squadra. Andrea Stefanetti

Empoli e Milan scenderanno in campo sabato 8 febbraio alle ore 18:00 in occasione del 24° turno di Serie A. Prima di svelare il mio pronostico e il parere dei bookies nelle quote risultato esatto, ecco laEcco invece le quote di Empoli-Milan di diversi operatori:I padroni di casa arrivano da una sconfitta contro la Juventus (4-1), mentre gli ospiti si presentano dopo un pareggio nel derby contro l'Inter (1-1) e una vittoria convincente in Coppa Italia contro la Roma (3-1).I rossoneri stanno attraversando un periodo di grande entusiasmo grazie agli acquisti di Gimenez e Joao Felix, e hanno ottenuto una vittoria convincente contro la Roma in Coppa Italia. Al contrario, l'Empoli arriva a questa sfida dopo aver subito la sua seconda sconfitta pesante stagionale (dopo quella per 0-3 vs Inter) contro la Juventus.Prima di visionare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto sul 24° turno di Serie A, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla massima competizione calcistica italiana:

Quale sarà il risultato esatto di Empoli Milan? Il parere dei bookies

, con i rossoneri che dovrebbero riuscire a conquistare la vittoria mantenendo la porta inviolata. La quota più alta per questo risultato è offerta da Sisal, con un valore di 8.25, seguita da Quigioco a 8.20 e Betsson a 8.00.

Empoli Milan: i precedenti

Empoli-Milan: le probabili formazioni

Empoli e Milan si sono affrontate 37 volte in tutte le competizioni, con un bilancio nettamente favorevole ai rossoneri, che hanno ottenuto 22 vittorie contro le 4 dell'Empoli, mentre i pareggi sono stati 11. L'ultimo incontro, risalente a novembre, si è concluso con un 3-0 per il Milan.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici in vista della sfida valida per il 24° turno di Serie A:

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; De Sciglio, Marianucci, Goglichidze; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao, Gimenez.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

Empoli-Inter, in programma sabato 8 febbraio alle 15:00, sarà visibile in diretta e on demand su DAZN, insieme a tutti i match della Serie A 2024/25. La partita potrà essere seguita su diverse piattaforme, tra cui smart TV, dispositivi mobili, console di gioco, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e anche sul sito web di DAZN.