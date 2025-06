Estonia-Israele pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Ultime news

Confronto quote Estonia-Israele + maggiorate ed esclusive (Qualificazioni Mondiali)

Venerdì 6 giugno, con fischio d’inizio alle ore 20:45, l’Estonia ospiterà l’Israele del commissario tecnico Ran Ben Shimon. Le Coq Arena di Tallinn sarà la sede della sfida, valevole per la fase di qualificazione ai Mondiali del 2026 che si giocheranno tra Stati Uniti, Messico e Canada, che si preannuncia aperta e combattuta. La nazionale estone arriva alla gara dopo aver battuto la Moldavia per 2-3 e aver perso proprio contro l’Israele. La squadra di Shimon, invece, ha prima battuto l’Estonia e poi perso in casa contro la Norvegia. In questo articolo, vi presenteremo ilDa un’analisi preliminare delle quote per il match, emerge che la Nazionale di Ran Ben Shimonè considerata leggermente favorita dai bookmaker, con una media di 1.50. La vittoria dell’Estonia, invece, è quotata oltre 6 volte la posta, a testimonianza delle grandi difficoltà che troverà la squadra di Jürgen Henn. Prima di scoprire il nostro

Il nostro Pronostico Estonia-Israele delle Qualificazioni Mondiali

A mio avviso, l’Israele batterà l'Estonia. La nazionale guidata da Ran Ben Shimon vuole essere la terza incomodo nel Girone I, contendendo la qualificazione a Norvegia e Italia. Vincere in Estonia sarebbe un passo in avanti in classifica e un modo per provare a giocarsi le proprie carte fino all’ultima giornata. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Estonia-Israele? Ecco le quote

Per Estonia-Israele ci aspettiamo una partita aperta e combattuta, sicuramente anche con diversi gol. Da un lato, troviamo l’Estonia che ha battuto la Moldavia nell’ultimo turno, imponendosi 2-3 in trasferta. Dall’altro, invece, troviamo l’Israele in cerca di rivalsa dopo la sconfitta interna contro la Norvegia per 2-4.

Quote Estonia Israele Over/Under

Il nostro Pronostico Estonia-Israele Gol Sì/No

Infatti, le quote per l’Under 2,5 sono mediamente inferiori rispetto a quelle dell’Over. Ci aspettiamo una gara aperta, anche se Israele è sicuramente favorita per la vittoria. Di seguito, presentiamo il confronto delle quote Under/Over di diversi operatori.Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sulle Qualificazioni Mondiali senza effettuare alcuna ricarica. Per ulteriori info, consigliamo di visiare la nostra pagina sui bonus senza deposito

A nostro avviso, il match tra Estonia e Israele potrebbe concludersi con entrambe le squadre a segno. Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Entrambe le squadre giocheranno per segnare e vincere la gara.

In sei delle ultime otto gare giocate da Israele entrambe le squadre hanno segnato almeno un gol.

Entrambe le squadre faranno affidamento sulle proprie stelle: Alex Matthias Tamm da una parte, Manor Solomon dall’altro.

Per questi motivi, consigliamo di puntare sull’opzione Gol Sì. Qui sotto, il confronto quote tra i bookmaker per l’esito Gol/No Gol:



Estonia-Israele: i precedenti

Estonia e Israele si sono sfidate quattro volte nella storia tra amichevoli, qualificazioni agli Europei e qualificazioni ai Mondiali. I precedenti sorridono ad Israele che ha vinto tutte le quattro gare giocate. La gara d’andata del Girone I, giocata lo scorso 22 marzo, è terminata 2-1 a favore della nazionale guidata da Ran Ben Shimon. In queste quattro sfide, Israele ha segnato 14 reti, subendone soltanto una.

Statistiche Estonia-Israele

Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Estonia-Israele, che potrebbero risultare utili per piazzare una scommessa sui migliori siti di scommesse:

L’Estonia non è riuscita a mantenere la porta inviolata nelle ultime tre gare.

In otto degli ultimi dieci incontri giocati da Israele si è registrato un Over 2,5.

In sei delle ultime otto gare Israele è stata la prima squadra a subire.

In nove delle ultime dieci gare dall’Israele, si è registrato un Under 4,5 Cartellini.

Le probabili formazioni Estonia-Israele

Estonia (4-2-3-1): Igonen; Peetson, Paskotsi, Kuusk, Schjonning-Larsen; Palumets, Ainsalu; Yakovlev, Kait, Sinyavskiy; Sappinen.

Israele (4-4-1-1): Peretz; Abada, Nachmias, Shlomo, Goldberg; Dor Peretz, Eliel Peretz, Jaber, Solomon; Gloch; Turgeman.