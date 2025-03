Feyenoord-Inter pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Getty Images

Pronostico Feyenoord-Inter: confronto quote e il parere dei bookies

A mio avviso, l'Inter eviterà gli errori commessi dai 'cugini' del Milan nei playoff e riuscirà a conquistare la vittoria sul campo del Feyenoord. Ritengo che i 'nerazzurri' abbiano ormai raggiunto una maturità consolidata nel contesto calcistico europeo e, proprio per questo, punto sulla loro vittoria. Andrea Stefanetti

Mercoledì 5 marzo, alle ore 18:45, l'Inter sfiderà il Feyenoord in una trasferta valida per l'andata degli Ottavi di Champions League. Prima di mostrarvi il mio pronostico e il parere dei bookies nelle quote risultato esatto, ecco laEcco invece le quote di Feyenoord-Inter di diversi operatori:L'Inter dovrà uscire indenne dalla difficile trasferta olandese per arrivare a giocare la partita di ritorno decisiva davanti ai propri tifosi. Il Feyenoord invece proverà a far valere il 'fattore casa' per mettere in difficoltà i 'nerazzurri' in ottica qualificazione.Secondo i bookies, l'Inter parte con i favori del pronostico. I "nerazzurri", consapevoli dell'importanza dell'incontro, scenderanno in campo con la miglior formazione disponibile, nonostante le assenze. Affronteranno una squadra fisicamente preparata, che basa la propria forza soprattutto sulla velocità.Prima di dare un'occhiata al parere dei bookies nelle quote risultato esatto sulla sfida d'andata degli Ottavi di Coppa dei Campioni, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla Champions League:

Quale sarà il risultato esatto di Feyenoord-Inter? Il parere dei bookies

Uno dei risultati esatti più probabili secondo i bookies sul match tra Feyenoord e Inter è lo 0-1 in favore dei nerazzurri. I maggiori operatori quindi credono che l'Inter possa vincere il primo 'round' della doppia sfida su misura mantenendo la porta inviolata. La migliore quota è offerta da Gekobet (7.50) nel confronto con Goldbet e Lottomatica (7.45).

Milan Feyenoord: i precedenti

Feyenoord-Inter: le probabili formazioni

Esiste un unico doppio confronto ufficiale tra Inter e Feyenoord, risalente alla stagione 2001-2002, quando le due squadre si affrontarono in semifinale di Coppa UEFA. Nel match d'andata, i nerazzurri furono sconfitti per 0-1, mentre al ritorno riuscirono a pareggiare 2-2, ma furono eliminati dalla competizione.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici in vista del match d'andata degli Ottavi di Coppa dei Campioni:

FEYENOORD (4-2-3-1): Wellenreuther; Mitchell, Beelen, Hancko, Hartman; Milambo, Moder; Hadji Moussa, Ivanusec, Paixão; Carranza. All. Robin van Persie

INTER (4-4-2): J.Martínez; Pavard, Acerbi, Bastoni, Bisseck; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan; Lautaro Martínez, M.Thuram. All. Simone Inzaghi

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

Feyenoord–Inter, match valido per gli ottavi di Champions League, sarà trasmesso in esclusiva alle 18:45 su Prime Video. L'incontro sarà visibile tramite l'app di Amazon Prime Video, disponibile su smart TV e su tutti i dispositivi mobili, come smartphone, tablet, PC e console.