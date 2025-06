Finlandia-Olanda pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Le ultime news

Confronto quote Finlandia Olanda + maggiorate ed esclusive (Qualificazioni Mondiali)

Sabato 7 giugno, alle ore 20:45, all’Helsinki Olympic Stadium andrà in scena la sfida tra Finlandia e Olanda, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Entrambe le nazionali arrivano all’appuntamento dopo un pareggio e con l’obiettivo chiaro di conquistare un posto alla fase finale del torneo. In questo articolo troverete ilSecondo le quote proposte dai principali bookmaker, l’il successo degli Oranje è quotato intorno a 1.28. Al contrario, una vittoria della Finlandia viene offerta a circa 11 volte la posta, a conferma delle difficoltà che i padroni di casa potrebbero incontrare. Prima di presentarvi il pronostico dettagliato elaborato dai nostri esperti per Finlandia-Olanda, vi segnaliamo una

Il nostro Pronostico Finlandia Olanda delle Qualificazioni Mondiali

A mio avviso, l’Olanda ha tutte le carte in regola per portare a casa la vittoria. Gli Oranje sono una nazionale dal grande prestigio calcistico e, nel 2025, li abbiamo visti all’opera solo nei quarti di finale di Nations League. In quell’occasione hanno affrontato la Spagna in un doppio confronto equilibrato: 2-2 all’andata in casa e 2-2 anche al ritorno in trasferta, venendo eliminati soltanto ai rigori. La squadra di Koeman vuole subito riscattarsi e dimostrare il suo valore in questa nuova campagna di qualificazione. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Finlandia-Olanda? Ecco le quote

Alla luce di un’attenta analisi e considerando le ambizioni di entrambe le squadre, determinate a centrare la qualificazione ai prossimi Mondiali, l’Olanda appare favorita. Il divario tecnico tra le due formazioni è evidente, e anche i precedenti confermano la superiorità della nazionale olandese. Nonostante la Finlandia possa contare sul fattore campo, è probabile che fatichi a contenere la qualità offensiva degli Oranje. I risultati più plausibili, tenendo conto della solidità dell’Olanda e delle difficoltà difensive dei padroni di casa, sembrano esserea conferma di un pronostico che pende decisamente verso gli ospiti.

Quote Finlandia Olanda Over/Under

Il nostro Pronostico Finlandia Olanda Gol Sì/No

. Le quote per l’Over 2.5 risultano infatti sensibilmente più basse rispetto a quelle dell’Under 2.5, segnale evidente di attese alte in termini di spettacolo e intensità offensiva. Di seguito vi proponiamo un confronto delle quote Under/Over 2.5 offerte dai principali bookmaker:Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sulle Qualificazioni Mondiali senza effettuare alcuna ricarica. Per ulteriori info, consigliamo di visiare la nostra pagina sui bonus senza deposito

A mio avviso, il match tra Finlandia Olanda potrebbe concludersi con entrambe le squadre a segno. Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

L’Olanda ha vinto tutti gli ultimi quattro confronti diretti con la Finlandia.

In tre degli ultimi quattro scontri diretti tra le due nazionali si sono registrati più di 2.5 gol, confermando una tendenza a gare aperte e ricche di reti.

Per questi motivi, consigliamo di puntare sull’opzione Gol Sì. Qui sotto, il confronto quote tra i bookmaker per l’esito Gol/No Gol:



Finlandia Olanda: i precedenti

Le due nazionali si sono affrontate 14 volte nella loro storia, con un bilancio nettamente a favore dell’Olanda: 11 vittorie, 2 pareggi e una sola affermazione per la Finlandia. L’unico successo finlandese risale a un’amichevole disputata tra il 1949 e il 1950, conclusasi con un sorprendente 4-1. L’ultimo confronto ufficiale, invece, si è giocato durante le qualificazioni agli Europei del 2011, con gli Oranje vittoriosi per 0-2 in trasferta.

Statistiche Finlandia-Olanda

Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Finlandia-Paesi Bassi, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse:

Nelle ultime 10 partite dell’Olanda, in 8 occasioni entrambe le squadre hanno segnato.

In 6 delle ultime 7 partite, la Finlandia ha ricevuto meno di 4.5 cartellini.

In 8 delle ultime 10 gare giocate, la Finlandia ha ottenuto meno di 10.5 calci d’angolo.

Nelle ultime 6 partite, l’Olanda ha ottenuto meno di 10.5 corner.

Le probabili formazioni Finlandia Olanda

Finlandia (4-3-3): Hradecky; Uronen, Ivanov, Tenho, Alho; Kamara, Kairinen, Peltola; Kallman, Pohjanpalo, Antman.

Olanda (4-2-3-1): Flekken; Ake, Van Dijk, van de Ven, Geertruida; Kluivert, De Jong; Frimpong, Kluivert, Gakpo; Depay.