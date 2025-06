Finlandia-Polonia pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Confronto quote Finlandia-Polonia + maggiorate ed esclusive (Qualificazioni Mondiali)

Martedì 10 giugno alle ore 20:45, allo Stadio Olimpico di Helsinki, impianto multifunzionale situato nel quartiere di Taka-Töölö, laI padroni di casa arrivano da una sconfitta per 0-2 contro l’Olanda, mentre la Polonia viene da una vittoria per 2-0 contro la Moldavia. In questo articolo vi presentiamo ilDall’analisi delle quote offerte dai principali bookmaker,La Finlandia, invece, è quotata intorno a 5.20, a testimonianza delle difficoltà che i padroni di casa stanno incontrando in questa competizione. Prima di entrare nel dettaglio del pronostico dei nostri esperti per Finlandia-Polonia, vi segnaliamo una maggiorata selezionata appositamente per questo match:

Il nostro Pronostico Finlandia-Polonia delle Qualificazioni Mondiali

Secondo me, la Polonia porterà a casa la vittoria. Dopo aver partecipato a Euro 2024, la squadra vuole assicurarsi un posto nella spedizione verso Messico, Stati Uniti e Canada. Il commissario tecnico Michał Probierz dispone di un ottimo mix tra esperienza e giovani talenti. Notevole è anche il gruppo di giocatori che militano in Italia, tra cui gli interisti Piotr Zieliński e Nikola Zalewski, oltre al bolognese Łukasz Skorupski. Assente però Robert Lewandowski, che a 37 anni ha deciso di rinunciare al doppio impegno contro Moldavia e Finlandia a causa delle fatiche stagionali e di un piccolo problema muscolare da recuperare. Nonostante ciò, i biancorossi restano una squadra solida: finora, nelle qualificazioni, hanno ottenuto due vittorie in altrettante partite. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Finlandia Polonia? Ecco le quote

Voglia di riscatto contro voglia di continuità: due squadre con l’obiettivo comune di qualificarsi alla prossima Coppa del Mondo. La Polonia parte favorita, mentre la Finlandia cerca di rifarsi dopo la sconfitta nell’ultimo match. Dopo un’attenta analisi,

Quote Finlandia Polonia Over/Under

Il nostro Pronostico Finlandia-Polonia Gol Sì/No

Le quote per l’Under 2.5 sono infatti più basse rispetto a quelle per l’Over. Di seguito vi proponiamo un confronto delle quote Under/Over 2.5 offerte dai principali bookmaker:Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sulle Qualificazioni Mondiali senza effettuare alcuna ricarica. Per ulteriori info, consigliamo di visiare la nostra pagina sui bonus senza deposito

A nostro avviso, il match tra Finlandia e Polonia potrebbe concludersi con solo una delle due squadre a segno. Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

La Polonia non subisce gol da tre giornate.

Nelle ultime tre partite disputate dalla Finlandia, in ben due occasioni si è verificato il segno No Gol.

Per questi motivi, ci sono tutte le condizioni per una gara equilibrata decisa da poche reti. Qui sotto, il confronto quote tra i bookmaker per l’esito Gol/No Gol:



Finlandia-Polonia: i precedenti

Nella storia le due squadre si sono affrontate 31 volte. Il bilancio è nettamente a favore della Polonia, con 20 vittorie contro le 3 della Finlandia e 8 pareggi. L’ultimo confronto assoluto risale all’amichevole del 2020/21, in cui la Polonia si impose per 5-1. L’ultimo match ufficiale, invece, risale alle qualificazioni agli Europei 2007/08 ed è terminato in pareggio.

Statistiche Finlandia-Polonia

Ecco alcune statistiche utili per preparare le vostre giocate su Finlandia-Polonia:

In 6 delle ultime 8 partite disputate, la Polonia ha ricevuto più di 4 cartellini.

In 7 delle ultime 8 partite disputate, la Finlandia ha ricevuto meno di 4.5 cartellini.

In 8 delle ultime 10 partite giocate, la Finlandia ha ottenuto meno di 10.5 calci d’angolo.

In 4 dei 5 match disputati dalla Polonia, sono stati ottenuti meno di 10.5 corner.

Le probabili formazioni Finlandia Polonia

Finlandia (3-4-3): Hradecky; Tenho, Hoskonen, Ivanov; Alho, Peltola, Kairinen, Uronen; Lod, Pohjanpalo, Antman. Ct: Jacob Friis.

Polonia (3-5-2): Bulka; Skrzypczak, Bednarek, Kiwior; Cash, Szymanski, Slisz, Moder, Zalewski; Buksa, Grosicki. Ct: Probierz.