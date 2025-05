Fiorentina-Betis pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Confronto quote Fiorentina Betis + maggiorate ed esclusive

Giovedì 8 maggio, alle ore 21:00, la Fiorentina affronterà il Betis Siviglia nella semifinale di ritorno della Conference League. Una sfida decisiva, densa di tensione, con il biglietto per la Finale ancora in bilico. I viola proveranno a sfruttare il sostegno del proprio pubblico per ribaltare il 2-1 subito all'andata contro gli spagnoli, cercando anche riscatto dopo lo stop per 1-0 incassato all'Olimpico contro la Roma in campionato. Il Betis invece, arriva a Firenze con il morale alto grazie al successo esterno per 2-1 contro l'Espanyol. Dando uno sguardo alle quote dei bookmaker, la Fiorentina parte favorita con quote intorno a 2.00. Più alta, invece, la quota per una vittoria del Betis, fissata intorno a 3.00, segnale delle difficoltà che la formazione spagnola potrebbe incontrare al Franchi.

Il nostro Pronostico Fiorentina-Betis sul vincente

A mio giudizio, la Fiorentina ha tutte le carte in regola per superare il Betis nel ritorno della semifinale di Conference League. La squadra di Palladino, desiderosa di riscattare la sconfitta dell’andata, darà il massimo per conquistare l’accesso alla Finale. Spinti dal calore del pubblico del Franchi, i viola hanno buone possibilità di imporsi almeno nei tempi regolamentari. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Fiorentina-Betis? Ecco le quote

Nella semifinale di ritorno ci aspettiamo una Fiorentina aggressiva sin dai primi minuti, determinata a ribaltare il 2-1 dell’andata e a riequilibrare il doppio confronto. Dall’altra parte, il Betis proverà a colpire in contropiede, approfittando degli spazi che inevitabilmente la Viola lascerà scoperti.

Quote Fiorentina-Betis Over/Under

Il nostro Pronostico Fiorentina-Betis Gol Sì/No

La Fiorentina non ha nulla da perdere e proverà ad attaccare dal 1° minuto. Il Betis ha sempre subito almeno una rete nelle ultime sei partite. Nelle ultime 6 partite disputate dal Betis, si è sempre verificato il segno Gol Sì.

I bookmaker si aspettano una partita equilibrata e tattica. Lo dimostrano le quote più basse per l'Under 2.5 rispetto all'Over, segnale di aspettative per una gara equilibrata e con poche occasioni nitide. A seguire, vi proponiamo un confronto dettagliato delle principali quote Under/Over offerte dai principali operatori:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una bella Semifinale, in cui entrambe le formazioni potrebbero essere protagoniste in zona gol. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Fiorentina-Betis tra diversi bookies:



Prima di visionare il focus dei precedenti, delle statistiche e delle probabili scelte dei due allenatori per la sfida valida per il ritorno delle Semifinali della Conference, ecco alcuni approfondimenti utili sul torneo:

Fiorentina Betis: i precedenti

Statistiche Fiorentina Betis

Il Betis non perde da cinque partite.

La Fiorentina ha sempre subito almeno una rete nelle ultime cinque uscite stagionali.

Nelle ultime 5 partite della Fiorentina, in ben 4 occasioni si è verificato l'Over 2,5.

Le probabili formazioni Fiorentina Betis

FIORENTINA (3-5-2) BETIS (4-2-3-1) De Gea Vieites Pongracic Aitor Ruibal Comuzzo Bartra Ranieri Natan Folorunsho Perraud Mandragora Cardoso Adli Isco Fagioli Fornals Parisi Antony Gudmunsson Bakambu Kean Ezzalzouli All. Palladino All. Pellegrini Ultimo aggiornamento: 7 maggio

In competizioni ufficiali, Betis e Fiorentina si sono affrontate una sola volta, nel match d’andata della semifinale, vinto dagli spagnoli per 2-1 grazie ai gol di Ezzalzouli al 6' e Antony al 64'. Le due squadre si erano incrociate in precedenza soltanto in due amichevoli, disputate nel 2014 e nel 2022, con una vittoria per parte.Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Fiorentina-Betis, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse