Fiorentina-Celje pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Confronto quote Fiorentina Celje + maggiorate ed esclusive

Giovedì 17 aprile, con fischio d’inizio alle ore 18:45, la Fiorentina di Raffaele Palladino ospita il Celje di Albert Riera. Al Franchi si giocherà la gara di ritorno dei quarti di finale di UEFA Conference League, che si preannuncia aperta e combattuta, visto quello che è accaduto nella gara d’andata in Slovenia. La squadra viola dovrà consolidare il 2-1 per staccare il pass per le semifinali. Gli sloveni, invece, cercano una rimonta che avrebbe del miracoloso.Da un’analisi preliminare delle quote per il match, emerge che la squadra di Raffaele Palladino è considerata assoluta favorita dai bookmaker, con una media di 1.38. La vittoria del Celje, invece, è quotata in media a oltre 6 volte la posta in palio, a testimonianza delle difficoltà che avrà la squadra di Albert Riera a giocare in uno stadio importante come il Franchi di Firenze.

*Quota sottoposta a variazioni termini e condizioni.

Il nostro Pronostico Fiorentina-Celje sul vincente

A mio avviso e tenendo in considerazione il risultato dell’andata, la Fiorentina batterà il Celje al Franchi. Dopo aver vinto per 1-2 la gara d’andata, la squadra di Raffaele Palladino non dovrebbe avere vita difficile a staccare il pass per le semifinali di UEFA Conference League. I viola cercano di raggiungere la terza finale di fila nella competizione, sperando, questa volta, in un epilogo diverso. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Fiorentina Celje? Ecco le quote

Per Fiorentina-Celje ci aspettiamo una partita aperta e combattuta ma con un favorito assoluto, sicuramente anche con diversi gol. Da un lato, troviamo la Fiorentina che ha vinto la gara d’andata in Slovenia. I viola di Raffaele Palladino hanno faticato più del dovuto nella competizione, ma ora sono a un passo dalle semifinali e non si lasceranno scappare la qualificazione. Dall’altro troviamo il Celje che non ha vinto l’ultima gara del campionato e cerca un’impresa.

*Le quote possono essere sottoposte a variazioni

Quote Fiorentina Celje Over/Under

Il nostro Pronostico Fiorentina Celje Gol Sì/No

Arrivate a questo punto della competizione, nessuna squadra farà calcoli ma cercherà gol vitali in ottica qualificazione. Le ultime tre partite del Celje si sono concluse con entrambe le squadre a segno. Ultima giornata di campionato a parte, nelle ultime partite disputate, la Fiorentina sta segnando con grande regolarità.

Infatti, le quote per l’Over 2,5 sono mediamente inferiori rispetto a quelle dell’Under. Dopo un’analisi accusata, siamo convinti che in questo match possano essere realizzati anche più di tre gol. Ci aspettiamo una gara aperta, con entrambe le squadre che lottano per portare a casa la vittoria finale. Di seguito, presentiamo il confronto delle quote Under/Over di diversi operatori.Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match di Conference League come Fiorentina Celje senza effettuare alcun versamento. Per ulteriori info, consigliamo di visiare la nostra pagina sui bonus senza deposito Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una bel quarto di Finale, in cui entrambe le formazioni potrebbero essere protagoniste in zona gol. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Fiorentina-Celje tra diversi bookies:



Prima di visionare il focus dei precedenti, delle statistiche e delle probabili scelte dei due allenatori per la sfida valida per il ritorno dei Quarti della Conference, ecco alcuni approfondimenti utili sul torneo:

Fiorentina Celje: i precedenti

Statistiche Fiorentina Celje

Sei delle ultime otto partite giocate da Fiorentina e Celje hanno registrato un Over 2,5.

In cinque delle ultime sei gare, la Fiorentina ha segnato il primo gol della sfida.

In sei delle ultime otto sfide giocate dal Celje, entrambe le squadre sono andate in gol.

La Fiorentina ha segnato il primo gol della sfida in cinque delle ultime sei gare giocate.

Le probabili formazioni Fiorentina-Celje

FIORENTINA (3-5-2) CELJE (4-2-3-1) De Gea Ricardo Silva Pongracic Juanjo Nieto Comuzzo Vuklisevic Ranieri Nemanic M. Moreno Karnicnik Mandragora Kvesic Cataldi Zabukovnic Adli Delaurier-Chaubert Folorunsho Seslar Zaniolo Svetlin Kean Matko All. Palladino All. Riera Ortega Ultimo aggiornamento: 15 aprile

Quella dell’andata è l’unica gara giocata tra la Fiorentina e il Celje. La squadra di Raffaele Palladino è passata allo Stadion Z’dezele per 1-2 grazie ai gol di Ranieri e Mandragora, prima del rigore trasformato da Delaurier-Chaubet. In generale, la Fiorentina non ha sfidato altre squadre slovene in ambito europeo, così come il Celje non ha mai giocato contro altre squadre italiane.Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Fiorentina-Celje, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse