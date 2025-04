Fiorentina-Empoli pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Confronto quote Fiorentina-Empoli + maggiorate ed esclusive

Domenica 27 aprile, alle ore 15:00, i riflettori si accenderanno sullo stadio Artemio Franchi di Firenze, teatro della sfida tra Fiorentina ed Empoli. I viola arrivano a questo appuntamento con entusiasmo, forti della vittoria esterna per 1-2 contro il Cagliari. Gli azzurri, invece, hanno strappato un punto prezioso nel pareggio per 2-2 contro il Venezia.Dall’analisi delle quote attuali, la Fiorentina si conferma favorita per la vittoria finale, con una quota media che si attesta intorno a 1.70. Decisamente più alta la valutazione del successo dell’Empoli, offerto a 5.50, dato che riflette le difficoltà affrontate dalla squadra nel corso della stagione. Prima di arrivare al nostro pronostico per Fiorentina-Empoli, vi segnaliamo una

*Maggiorata sottoposta a termini e condizioni. Per maggiori informazioni si consiglia di visitare la pagina promozionale dell'operatore.

Il nostro Pronostico Fiorentina Empoli sul vincente

A mio avviso, la Fiorentina conquisterà i '3 punti' contro l'Empoli. I viola stanno attraversando un buon momento, anche se non sono mancati alcuni alti e bassi nel corso della stagione. La squadra è determinata a dare il massimo per centrare un piazzamento europeo ma dovrà essere brava a gestire le energie, considerando i delicati impegni continentali che l’attendono nelle prossime settimane. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Fiorentina-Empoli? Ecco le quote

Fiorentina-Empoli si preannuncia come una sfida intensa e combattuta su ogni pallone ma con pochi gol realizzati. La Fiorentina parte favorita e ha tutte le carte in regola per portare a casa la vittoria, conquistando punti preziosi in ottica europea. Considerando la solidità difensiva e la posta in palio, i risultati più probabili sembrano essere l’1-0 o il 2-0 a favore dei viola.

*Le quote possono essere sottoposte a variazioni

Quote Fiorentina Empoli Over/Under

Il nostro Pronostico Fiorentina Empoli Gol Sì/No

Con il campionato ormai entrato nel vivo, la Fiorentina è consapevole che ogni passo falso potrebbe costare caro nella corsa all’Europa. Per centrare l’obiettivo, sarà fondamentale limitare al minimo i gol subiti e mantenere alta l’attenzione in fase difensiva. Negli ultimi 7 precedenti, in ben 6 occasioni i match tra Empoli e Fiorentina sono terminati con meno di tre reti realizzate. Nelle ultime tre trasferte, l'Empoli ha fatto registrare il segno No Gol in due occasioni.

Le quote per l’Under 2.5 risultano infatti più basse rispetto a quelle dell’Over 2.5, a conferma dell’aspettativa di un incontro equilibrato e tattico. Di seguito vi proponiamo un confronto dettagliato delle quote Under/Over offerte da alcuni dei principali operatori del settore:Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match di Serie A come Fiorentina Empoli senza effettuare alcun versamento. Per ulteriori informazioni, consigliamo di visionare la nostra pagina sui bonus senza deposito Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una bella sfida, in cui entrambe le formazioni potrebbero essere protagoniste sotto porta. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Fiorentina-Empoli tra diversi bookies:



Prima di visionare il focus dei precedenti, delle statistiche e delle probabili scelte dei due allenatori per la sfida valida per la 34esima giornata, ecco alcuni approfondimenti utili sul nostro campionato:

Fiorentina-Empoli: i precedenti

Statistiche Fiorentina Empoli

In 6 degli ultimi 7 incontri giocati, la Fiorentina ha segnato la prima marcatura del match.

In 5 degli ultimi 7 match disputati, l'Empoli ha subito il primo gol.

Negli ultimi 3 precedenti, la Fiorentina non ha mai perso.

Nelle ultime 8 partite dell'Empoli, si è registrato un Under 10,5 Corner dei toscani.

Le probabili formazioni Fiorentina Empoli

Fiorentina (3-5-2) Empoli (3-4-2-1) De Gea Vasquez Pongracic Marianucci Marì Goglichidze Ranieri Viti Dodò Gyasi Mandragora Henderson Cataldi Grassi Fagioli Pezzella Gosens Fazzini Gudmundsson Esposito Beltran Colombo All. Palladino All. D'Aversa Ultimo aggiornamento: 24 aprile

Nella storia, Fiorentina ed Empoli si sono affrontate ben 36 volte in tutte le competizioni. Il bilancio sorride ai viola, che hanno ottenuto 16 vittorie contro le 9 degli azzurri, mentre i pareggi sono stati 11. L’ultimo incrocio tra le due squadre risale ai quarti di finale di Coppa Italia, quando l’Empoli ha avuto la meglio ai calci di rigore con il punteggio di 5-6, dopo un match combattuto fino all’ultimo respiro.Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Fiorentina-Empoli, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse