Fiorentina-Inter pronostico e quote, chi vincerà nel recupero? Il parere dei bookies

Pronostico Fiorentina-Inter: confronto quote e il parere dei bookies sul 14° turno

A mio avviso, l’Inter vincerà questa partita. I nerazzurri scenderanno in campo con grande determinazione, spinti dalla rabbia agonistica maturata dopo i tre legni colpiti nel Derby. Inoltre, cercheranno di mettere pressione a un Napoli capolista che, al momento, non sta cedendo terreno. Andrea Stefanetti

È tutto pronto per il recupero di, match interrotto lo scorso novembre al 16° minuto a causa del malore di Bove, fortunatamente risoltosi senza conseguenze. L'Inter si presenta al recupero del 14° turno di Serie A dopo aver strappato in extremis un pareggio nel Derby contro il Milan, mentre la Fiorentina arriva con il morale alto, forte di due vittorie consecutive contro Lazio e Genoa. Inzaghi potrà contare su una rosa ampia, avendo recuperato diversi infortunati, tra cui Calhanoglu. La Fiorentina, invece, dovrà fare i conti con alcune difficoltà, legate sia agli infortuni che all'impossibilità di schierare i nuovi acquisti in questa sfida.

Dove piazzare una scommessa sul recupero Fiorentina-Inter

Fiorentina Inter: i precedenti

Fiorentina-Inter: le probabili formazioni

Sono 146 i precedenti tra Fiorentina e Inter, con i. L’Inter ha infatti conquistato 63 vittorie, mentre la Fiorentina si è fermata a 34 successi. I pareggi sono invece 49. Nella scorsa stagione, i nerazzurri hanno avuto la meglio in entrambi gli scontri diretti.

Ecco le probabili scelte dei due allenatori in vista del recupero valido per il 14° turno di Serie A:

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodô, Pongracić, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Colpani, Gudmundsson, Beltrán; Kean.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

Il match tra Fiorentina e Inter, valido per il recupero della 14ª giornata di Serie A, si disputerà giovedì 6 febbraio 2025 alle ore 20:45. La partita sarà trasmessa in streaming su DAZN per gli abbonati alla piattaforma.