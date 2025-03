Fiorentina-Panathinaikos quote e pronostico: chi passerà il turno? L'opinione dei bookies

Operatore Maggiorata Fiorentina vince entrambi i tempi

Pronostico Fiorentina-Panathinaikos: confronto quote e il parere dei bookies sugli Ottavi di Conference

Dal mio punto di vista, la Fiorentina batterà il Panathinaikos. Dopo il passo falso dell’andata, i viola cercano immediato riscatto per ripetere le grandi cavalcate delle ultime due stagioni. Andrea Stefanetti

Domani sera, alle ore 21:00, la Fiorentina di Palladino ospiterà il Panathinaikos nel ritorno degli ottavi di finale di UEFA Conference League. I viola hanno perso la gara d’andata e ora cercano la rimonta per raggiungere i quarti. Prima di mostrarvi il mio pronostico e il parere dei bookies nelle quote risultato esatto, ecco laEcco invece le quote di Fiorentina-Panathinaikos di diversi operatori:La squadra di Raffaele Palladino ha perso 2-1 al Maradona di Napoli nell’ultimo turno di campionato, mentre i greci hanno pareggiato 1-1 sul campo dell’Atromitos.Secondo i bookies, la Fiorentina è la squadra con i favori del pronostico. I viola vogliono rimontare il 3-2 maturato in Grecia nella gara d’andata. Il Panathinaikos invece, vuole compiere l’impresa di eliminare i toscani e approdare ai Quarti della competizione.Prima di visionare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto sulla sfida valida per il ritorno degli Ottavi di Conference League, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla competizione:

Quale sarà il risultato esatto di Fiorentina-Panathinaikos? Il parere dei bookies

La Fiorentina, con il supporto del pubblico del Franchi, punta a ribaltare la sconfitta rimediata in Grecia (3-2).Snai offre la quota più alta per questo punteggio, pari a 7.50, mentre Betsson lo quota a 6.85 e QuiGioco a 7.20.

Fiorentina vs Panathinaikos: i precedenti

Fiorentina-Panathinaikos: le probabili formazioni

Fiorentina e Panathinaikos si sono affrontate una sola volta nella loro storia. L'unico precedente risale allo scorso giovedì, quando la squadra greca ha vinto 3-2. Le reti per il Panathinaikos sono state siglate da Swiderski, Maksimovic e Tete, mentre per la Fiorentina sono andati a segno Beltran e Fagioli.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici in vista della sfida valida per il ritorno degli Ottavi di Conference:

Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Fagioli, Cataldi, Richardson, Gosens; Beltran, Kean.

Panathinaikos (4-3-3): Dragowski; Kotsiras, Arao, Ingason, Mladenovic; Maksimovic, Siopis, Ounahi; Tete, Swiderski, Djuricic.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

La sfida tra Panathinaikos e Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport. Inoltre, la sfida sarà disponibile in diretta streaming tramite le app Sky Go e Now Tv, che possono essere scaricate su smart TV, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV.