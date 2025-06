Flamengo-Chelsea pronostico e quote: la chicca dell'esperto sul risultato esatto

Confronto quote Flamengo-Chelsea + maggiorate ed esclusive

Venerdì 20 giugno, con fischio d’inizio alle ore 20 italiane, il Chelsea di Enzo Maresca sfiderà il Flamengo di Filip Luis. La sfida, valevole per la seconda giornata del Gruppo D della Coppa del Mondo FIFA per Club, si giocherà al Lincoln Financial Field di Philadelphia e si preannuncia aperta e combattuta. Il Flamengo ha battuto l’Esperance Tunis nella prima giornata della competizione, imponendosi per 2-0. I brasiliani hanno vinto le ultime cinque gare giocate. Successo anche per il Chelsea, che nell’incontro inaugurale ha avuto la meglio sui Los Angeles FC: 2-0 il risultato anche di questa gara.Da un’analisi preliminare delle quote per il match, emerge che la squadra inglese guidata da Enzo Maresca è considerata favorita dai bookmakers. La vittoria del Chelsea, infatti, si attesta intorno all’1.70. Il successo del Flamengo, invece, paga poco più di 4 volte la posta in palio, a testimonianza delle difficoltà che potrebbero avere i brasiliani.

Il nostro Pronostico Flamengo Chelsea sul vincente

A mio avviso e tenendo in considerazione il grande momento, il Chelsea batterà il Flamengo. Gli inglesi sono arrivati galvanizzati alla Coppa del Mondo FIFA per Club dopo aver conquistato la prima Conference League della propria storia. Il successo, seppur con scarto minimo, contro i Los Angeles FC ha dato ancor più certezze. I blues punteranno alla vittoria finale. Da non sottovalutare, però, l’ottimo periodo che stanno attraversando i brasiliani: il Flamengo vince da cinque gare di fila e darà filo da torcere al Chelsea. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Flamengo-Chelsea? La chicca dell'esperto

Per Flamengo-Chelsea ci aspettiamo una partita apertissima e combattuta, in cui potrebbero vedersi anche diversi gol. Da un lato, troviamo il Flamengo vittorioso contro l’Esperance Tunis e in striscia più che positiva. Dall’altro lato, invece, il Chelsea che ha battuto i Los Angeles FC. Entrambe le squadre guidano il Girone D con tre punti.

Quote Flamengo-Chelsea Over/Under

Dove vedere Flamengo-Chelsea

Statistiche Flamengo Chelsea

Il Flamengo è stata la prima squadra a segnare in sette degli ultimi otto incontri.

Il Chelsea ha collezionato un Under 2,5 in cinque delle ultime sei gare giocate.

Il Flamengo non ha subito gol nelle ultime tre gare e non perde da otto partite.

In quattro delle ultime cinque partite giocate dal Chelsea si è registrato un Under 4,5 Cartellini.

In 4 degli ultimi 5 incontri giocati dal Flamengo si è registrato un Under 10,5 Corner.

Le probabili formazioni di Flamengo-Chelsea (Ultime News)

Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Flamengo-Chelsea, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse Rossi; Wesley, Leo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, De La Cruz; Gerson, De Arrascaeta, Everton; Pedro.: Sanchez; James, Tosin, Colwill, Cucurella; Caicedo, Lavia; Palmer, Neto, Madueke; Jackson.