Genoa-Atalanta pronostico e quote: la chicca del nostro esperto sul primo tempo

Confronto quote Genoa-Atalanta + maggiorate ed esclusive

Sabato 17 maggio, con fischio d’inizio alle ore 20:45, l’. La gara, valevole per il 37º turno di Serie A, si giocherà al Luigi Ferraris e si preannuncia aperta e combattuta. Il Genoa ha ottenuto un pareggio in rimonta al Maradona, tornando a far punti dopo tre sconfitte consecutive. L’Atalanta è reduce da un grande filotto: quattro vittorie nelle ultime cinque gare, con la qualificazione ottenuta per la prossima Champions League. In questo articolo, vi presenteremo il, con un’analisi approfondita delle quote di Genoa-Atalanta offerte da diversi bookmaker.Da un’analisi preliminare delle quote per il match, emerge che la squadra di Gian Piero Gasperini è considerata favorita per la vittoria, con una media di 1.67. La vittoria del Genoa, invece, è quotata oltre 5 volte la posta in palio, a testimonianza delle difficoltà che potrebbe avere la squadra di Patrick Viera anche giocando davanti i propri tifosi. Prima di scoprire il nostro pronostico su Genoa-Atalanta, vi presentiamo la

*Maggiorata sottoposta a termini e condizioni. Per maggiori informazioni si consiglia di visitare la pagina promozionale dell'operatore.

Il Pronostico Genoa Atalanta dell'esperto sul vincente

A mio avviso e considerato che le due squadre hanno raggiunto i rispettivi obiettivi, la gara potrebbe anche essere davvero divertente con l’Atalanta che alla fine potrebbe portare a casa la vittoria. I nerazzurri sono favoriti e vorranno continuare il grandissimo momento di forma. I rossoblù cercano invece un successo per salutare i tifosi che riempiranno sicuramente il Luigi Ferraris di Genova. Andrea Stefanetti

Quote Genoa-Atalanta: la chicca del nostro esperto

Bookmaker Gol Sì nel 1° Tempo 4.10 4.65 4.65

. In attacco, giocatori come Pinamonti e Retegui – capaci di colpire con cinismo e determinazione nell’area avversaria – potrebbero approfittare di spazi più ampi e difese meno attente. Per questo motivo, ci aspettiamo un primo tempo vivace e ricco di occasioni da gol. Il nostro consiglio è il

*Le quote possono essere sottoposte a variazioni

Quote Genoa Atalanta Over/Under

Infatti, le quote per l'Over 2,5 sono mediamente inferiori rispetto a quelle dell'Under. Di seguito, presentiamo il confronto delle quote Under/Over di diversi operatori.Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match di Serie A come Genoa-Atalanta senza effettuare alcun versamento. Per ulteriori informazioni, consigliamo di visionare la nostra pagina sui bonus senza deposito

Prima di visionare il focus dei precedenti, delle statistiche e delle probabili scelte dei due allenatori per la sfida valida per la 37esima giornata, ecco alcuni approfondimenti utili sul nostro campionato:

Genoa-Atalanta: i precedenti

Statistiche Genoa-Atalanta

Genoa e Atalanta si sono sfidate 106 volte tra Serie A, Serie B e Coppa Italia. Il bilancio sorride ai rossoblù, che hanno vinto 39 precedenti. L’ultimo successo del Genoa, però, è arrivato il 22 dicembre del 2018, quando al Marassi finì 3-1. L’Atalanta ha vinto 36 volte, tra cui la gara d’andata terminata con un largo 5-1 al Gewiss Stadium. I pareggi, invece, sono 31. Nelle ultime cinque gare, i pareggi sono stati due.

Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Genoa Atalanta, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti scommesse:

L’Atalanta non ha perso nessuna delle ultime cinque gare giocate.

In sei delle ultime sette partite giocata dall’Atalanta si è registrato un Under 2,5.

Nelle ultime quattro gare giocate, il Genoa non è riuscito a mantenere la porta inviolata.

In sei delle ultime sette gare giocate dall’Atalanta si è registrato un Under 4,5 Cartellini.

Le probabili formazioni Genoa-Atalanta

In seguito ecco le possibili scelte dei due allenatori per la sfida Genoa-Atalanta, valida per il 37° turno di Serie A.Siegrist; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Zanoli, Messias, Vitinha; Pinamonti.Carnesecchi; Kossounou, Hien, De Roon; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui.