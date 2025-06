Germania-Francia pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Le ultime news

Confronto quote Germania-Francia + maggiorate ed esclusive (Finale 3°/4° posto Nations League)

Domenica 8 giugno alle ore 15:00, alla MHPArena di Stoccarda, si disputerà latra. Le due nazionali arrivano a questa sfida dopo essere state sconfitte in semifinale, rispettivamente da Portogallo e Spagna. In questo articolo vi proponiamo il pronostico elaborato dai nostri esperti, accompagnato da un’analisi approfondita delle migliori quote Germania-Francia offerte dai principali bookmaker.Secondo le quote proposte dai principali bookmaker, la Germania parte leggermente favorita per la vittoria: il successo dei tedeschi è quotato a 2.50, mentre quello della Francia si attesta intorno a 2.70. Si preannuncia quindi una sfida molto equilibrata, con entrambe le squadre intenzionate a riscattare la delusione della semifinale. Prima di presentarvi il pronostico dettagliato dei nostri esperti per Germania-Francia, vi segnaliamo una quota maggiorata pensata appositamente per questo incontro:

Il nostro Pronostico Germania-Francia (Nations League)

A mio avviso, la Germania parte con i favori del pronostico in questa sfida, spinta dal desiderio di regalare una gioia al proprio pubblico. I padroni di casa puntano a interrompere la serie negativa negli scontri ufficiali con la Francia, determinati a ottenere un risultato positivo contro una delle loro rivali storiche. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Germania-Francia? Ecco le quote

Alla luce di un’analisi approfondita, nonostante la posta in palio non sia di massimo prestigio, la Germania si presenta come favorita. La formazione di casa ha voglia di riscatto dopo la sconfitta in semifinale e cercherà di chiudere al meglio il torneo davanti al proprio pubblico. Tuttavia, dovrà fare molta attenzione alla Francia, squadra solida e motivata a conquistare il terzo posto. Considerando i precedenti tra le due nazionali e l’attuale stato di forma, ia favore della Germania, a conferma del suo leggero ma concreto vantaggio tecnico.

Quote Germania-Francia Over/Under

Il nostro Pronostico Germania Francia Goal Sì/No

Pur senza una posta particolarmente alta in palio, la sfida potrebbe comunque offrire emozioni e spettacolo. Nell’ultima partita disputata, entrambe le squadre hanno subito almeno un gol. Germania e Francia scendono in campo con l’obiettivo di riscattare le sconfitte subite in semifinale.

, segnale evidente di aspettative elevate in termini di spettacolo e gol. Di seguito vi proponiamo un confronto aggiornato delle quote Under/Over 2.5 offerte dai principali bookmaker:Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sulla Finale terzo quarto posto di Nations League senza effettuare alcuna ricarica. Per ulteriori info, consigliamo di visiare la nostra pagina sui bonus senza deposito Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una sfida divertente in cui entrambe le Nazionali potrebbero trovare la via del gol. In seguito ecco il confronto quote Goal No Goal di Germania-Francia tra diversi bookies:



Prima di visionare il focus dei precedenti, delle statistiche e delle probabili scelte dei due allenatori per la partita valida per la Finale 3° 4° posto di Nations League, ecco alcuni approfondimenti utili:

Germania-Francia: i precedenti

Statistiche Germania Francia

La Germania non è riuscita a mantenere la porta inviolata nelle ultime cinque partite.

In quattro degli ultimi cinque match disputati dalla Germania, sono stati segnati più di 2.5 gol.

Negli ultimi sei precedenti tra Germania e Francia, in tutte le occasioni sono stati assegnati meno di 4.5 cartellini.

Le probabili formazioni di Germania-Francia

Le due nazionali si sono affrontate 34 volte nella loro storia. Il bilancio complessivo vede la Francia in vantaggio con 15 vittorie, contro le 12 della Germania, mentre i pareggi sono stati 7. L’ultimo incontro risale a un’amichevole disputata nel 2024, vinta dalla Germania con il punteggio di 2-0. L’ultimo confronto ufficiale, invece, si è giocato durante gli Europei del 2020 ed è stato vinto dalla Francia per 1-0.Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Germania-Francia, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse Ter Stegen; Kehrer, Tah, Koch; Kimmich, Nmecha, Goretzka, Gosens; Gnabry, Wirtz, Adeyemi. CT: Nagelsmann.Maignan; Malo Gusto, Saliba, Lucas Hernandez, Theo Hernandez; Guendouzi, Tchouameni; Dembele, Cherki, Barcola; Mbappé. CT: Deschamps.