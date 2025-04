Inter-Cagliari pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Confronto quote Inter Cagliari + maggiorate ed esclusive

Sabato 12 aprile, alle ore 18:00, l'Inter affronterà il Cagliari allo stadio San Siro per il 32° turno di Serie A. I nerazzurri arrivano alla sfida dopo aver conquistato una vittoria importante in Champions League, battendo il Bayern Monaco 1-2 in trasferta. Dall’altra parte, il Cagliari arriva al match dopo il pareggio senza gol contro l'Empoli. In questo articolo, i nostri esperti vi offriranno ilDall'analisi preliminare delle quote per il match, emerge chiaramente che la squadra di Inzaghi è considerata la favorita dai bookmaker, con una quota media di 1.30. La vittoria del Cagliari, invece, è quotata a ben 8.90 volte la posta, a testimonianza delle difficoltà che i rossoblù potrebbero incontrare contro i nerazzurri. Prima di condividere con voi il nostro pronostico per Inter-Cagliari, vi presentiamo la

Il nostro Pronostico Inter Cagliari sul vincente

A mio parere, l'Inter avrà la meglio in questa partita. I nerazzurri sono motivati a proseguire il loro periodo positivo, cercando di riscattare il deludente pareggio di Parma e confermare la vittoria conquistata a Monaco in Champions League. Lautaro e i suoi compagni sono determinati a centrare i tre punti per allungare il distacco dal Napoli in campionato. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Inter-Cagliari? Ecco le quote

. Da una parte, l'Inter, con il miglior attacco del campionato, è pronta a sfidare una delle difese più deboli. I risultati più probabili sembrano essere un 2-1 o un 3-0 in favore dei nerazzurri, che partono come favoriti, ma dovranno comunque fare i conti con una squadra motivata e agguerrita, pronta a lottare per punti fondamentali nella corsa alla salvezza.

Quote Inter-Cagliari Over/Under

Il nostro Pronostico Inter-Cagliari Gol Sì/No

Siamo nell’ultima parte del campionato dove ogni punto è importante per raggiungere gli obiettivi posti dalla società. L’Inter ha sempre segnato nelle ultime 6 partite di campionato. Le due squadre punteranno su calciatori che cercano di chiudere al meglio la stagione. L’Inter punta su Thuram mentre il Cagliari su Piccoli.

Per leggere altri pronostici simili, v'invitiamo a dare un'occhiata al nostro approfondimento sulle quote risultato esatto Serie A . Le quote per l'Over 2.5 sono infatti più basse rispetto a quelle per l'Under, suggerendo una maggiore probabilità di una partita con almeno tre reti. Ci aspettiamo quindi una gara aperta, con l'Inter che cercherà di indirizzarla a suo favore, anche grazie al sostegno del pubblico di San Siro. Di seguito, vi presentiamo il confronto delle quote Under/Over proposte dai principali bookmaker.Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match di Serie A come Inter-Cagliari senza effettuare alcun versamento. Per ulteriori informazioni, consigliamo di visiare la nostra pagina sui bonus senza deposito Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una bella sfida, in cui entrambe le formazioni potrebbero essere protagoniste sotto porta. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Inter-Cagliari tra diversi bookies:



Prima di visionare il focus dei precedenti, delle statistiche e delle probabili scelte dei due tecnici per la partita valida per la 32esima giornata, ecco alcuni approfondimenti utili sul nostro campionato:

Inter Cagliari: i precedenti

Statistiche Inter-Cagliari

Negli ultimi 10 incontri tra le due squadre, l’Inter non ha mai perso.

Nelle ultime sette partite disputate, in cinque occasioni l’Inter ha segnato più di 2.5 gol

In 6 occasioni sulle ultime 7 sfide, il Cagliari ha ottenuto meno di 10.5 calci d’angolo

Negli ultimi sette precedenti, entrambe le squadre hanno preso meno di 4.5 cartellini.

Le probabili formazioni Inter-Cagliari

Inter (3-5-2) Cagliari (4-2-3-1) Sommer Caprile De Vrij Luperto Bastoni Mina Bisseck Palomino Dimarco Augello Calhanoglu Prati Frattesi Adopo Asllani Zortea C. Augusto Luvumbo Thuram Viola Lautaro Piccoli All. Inzaghi All. Nicola Ultimo aggiornamento: 10 aprile

Nella storia, le due formazioni si sono affrontate ben 99 volte. Il bilancio è decisamente favorevole all'Inter, con 51 vittorie contro le 16 del Cagliari e 32 pareggi. L'ultimo incontro risale a dicembre dello scorso anno, quando i nerazzurri si sono imposti 0-3 in campionato.Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Inter-Cagliari, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse