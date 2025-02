Inter-Genoa pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Operatore Maggiorata Inter vince 3-0

Pronostico Inter-Genoa: confronto quote e il parere dei bookies

Sono convinto che l'Inter vincerà il match. I nerazzurri vogliono riscattarsi per la sconfitta contro la Juve e preparare al meglio il big match del Maradona. Con il sostegno dei suoi tifosi riuscirà a portare a casa i tre punti. Andrea Stefanetti

L'Inter, sabato sera alle ore 20:45, si prepara ad ospitare il Genoa in occasione del 26° turno di Serie A. Prima di condividere il mio pronostico e il parere dei bookies nelle quote risultato esatto, vi propongo le quote di Inter-Genoa di diversi operatori: I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta di Torino contro la Juventus per 1-0. Gli ospiti invece hanno vinto contro il Venezia per 2-0. Per i nerazzurri, quella contro il Genoa rappresenta l'ultima sfida prima del confronto con il Napoli. Un match fondamentale per ritrovare la giusta forma e tornare alla vittoria, ma senza abbassare la guardia di fronte alla grinta e alla determinazione degli avversari.

Quale sarà il risultato esatto di Inter Genoa? Il parere dei bookies

Tenendo conto dello stato di forma delle due squadre, i bookies considerano l'Inter nettamente favorita nel match contro il Genoa. In particolare, i principali operatori. La quota più alta è offerta da Quigioco, che propone 6.40, seguita da Betsson a 6.15 e Sisal a 6.

Inter Genoa: i precedenti

Inter-Genoa: le probabili formazioni

Inter e Genoa si sono affrontate 138 volte nella loro storia, con il bilancio che sorride ai nerazzurri: 71 vittorie contro le 33 dei rossoblu e 34 pareggi. L'ultimo incontro risale alla prima giornata di campionato, ad agosto 2024, e si è concluso con un 2-2.

Ecco le probabili scelte dei due allenatori in vista della sfida valida per il 26° turno di campionato:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Correa.

GENOA (4-4-2): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Messias, Frendrup, Masini, Miretti; Ekuban, Pinamonti.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

Inter-Genoa, partita valida per la 26ª giornata di Serie A, si disputerà sabato 22 febbraio alle 20:45. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN e sui canali Sky. Gli spettatori potranno seguire l'incontro tramite l'app di DAZN su smart TV o in streaming su PC, smartphone e tablet. Sarà anche possibile seguirlo su Sky Go e NOW TV.