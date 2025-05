Inter-Lazio pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Confronto quote Inter-Lazio + maggiorate ed esclusive

Domenica 18 maggio alle ore 20.45, lo Stadio San Siro sarà teatro del, valido per la 37ª giornata di Serie A. Una partita cruciale che potrebbe influenzare in modo decisivo il finale di stagione di entrambe le squadre: da un lato i nerazzurri inseguono il Napoli nella corsa scudetto, dall'altro i biancocelesti puntano a conquistare un piazzamento europeo. Da un'analisi preliminare delle quote proposte dai principali bookmaker, emerge con chiarezza che l'Inter parte favorita: la, segnale del buon momento attraversato dalla squadra di Inzaghi. Decisamente più alta la quota per un successo della Lazio, intorno a 4.80, a conferma delle difficoltà che i biancocelesti potrebbero incontrare contro una formazione che li ha già messi in difficoltà nel corso della stagione.

Il nostro Pronostico Inter-Lazio sul vincente: il consiglio dell'esperto

Dal mio punto di vista, l’Inter vincerà il match. I nerazzurri arrivano da una settimana memorabile: prima il trionfo in Champions League contro il Barcellona, che ha spalancato loro le porte della finale, poi il successo in campionato contro il Torino. Tre punti fondamentali che permettono alla squadra di Inzaghi di portarsi a una sola lunghezza dal Napoli, fermato sul pari dal Genoa. L’Inter vuole continuare a sognare lo scudetto, ma dovrà fare attenzione a una Lazio affamata di punti, determinata a conquistare un posto nelle competizioni europee per la prossima stagione. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Inter-Lazio? Ecco le quote

In Inter-Lazio entrambe le compagini puntano a ottenere i '3 punti' per centrare i rispettivi obiettivi: lo Scudetto per i nerazzurri, un posto in Europa per i biancocelesti. La sfida promette intensità e agonismo, con due squadre determinate a dare il massimo. L’Inter arriva alla gara forte del successo contro il Torino, ottenuto con un ampio turnover e con le firme di Zalewski e Asllani. La Lazio, invece, ha strappato un punto prezioso in extremis contro la Juventus, grazie a un gol di Vecino nel finale. Considerando quanto emerso nelle ultime uscite, i, in una partita che si preannuncia equilibrata ma con i padroni di casa leggermente favoriti.

Quote Inter Lazio Over/Under

Il nostro Pronostico Inter Lazio Gol Sì/No

Nell’ultima gara disputata contro il Torino, l’Inter è riuscita a mantenere la porta inviolata per la quindicesima volta in questa stagione, confermando la solidità difensiva della squadra. Negli ultimi due precedenti la Lazio non ha mai segnato contro l’Inter. Siamo ormai nel cuore della fase decisiva del campionato, quella in cui ogni minimo dettaglio può risultare determinante. Le energie iniziano a scarseggiare ed è fondamentale saperle gestire con intelligenza.

Dopo un'analisi accurata, siamo convinti che in questo match possano anche essere realizzati meno di tre gol. Di seguito, presentiamo il confronto delle quote Under/Over di diversi operatori. Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una partita equilibrata e con poche reti realizzate. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Inter-Lazio tra diversi bookies:



Prima di visionare il focus dei precedenti, delle statistiche e delle probabili scelte dei due allenatori per la partita valida per la 37esima giornata, ecco alcuni approfondimenti utili sul nostro campionato:

Inter-Lazio: i precedenti

Statistiche Inter-Lazio

Inter e Lazio si sono affrontate ben 187 volte nella loro storia, con un bilancio nettamente favorevole ai nerazzurri: 79 vittorie per l’Inter, 48 per la Lazio e 60 pareggi. In questa stagione, le due squadre si sono incrociate già due volte, e in entrambe le occasioni è stata l’Inter ad avere la meglio. In campionato i nerazzurri hanno dominato con un netto 6-0, mentre in Coppa Italia si sono imposti per 2-0, confermando la loro superiorità nei confronti diretti.

Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Inter Lazio, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti scommesse:

L’Inter è imbattuta da 4 partite.

Nelle ultime 4 partite disputate, in 4 occasioni l’Inter è stata la squadra a segnare il primo gol.

Nelle ultime 6 partite disputate, in 5 occasioni la Lazio ha ottenuto più di 4.5 cartellini.

La Lazio è da 13 giornate che non mantiene la porta inviolata.

Nelle ultime 10 giornate, in 8 occasioni entrambe le formazioni hanno ottenuto meno di 10.5 calci d’angolo.

Le probabili formazioni Inter-Lazio