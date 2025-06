Inter-Urawa Reds quote e pronostico: la chicca del nostro esperto sul risultato esatto

Confronto quote Inter-Urawa Reds + maggiorate ed esclusive

Sabato 21 giugno, con fischio d’inizio alle ore 21:00 italiane, l’di Maciej Skorza. La sfida, valevole per la seconda giornata del Gruppo E della Coppa del Mondo FIFA per Club, si giocherà al Lumen Field di Seattle e si preannuncia divertente e aperta, anche se forse dall’esito scritto. I nerazzurri hanno pareggiato (a sorpresa) all’esordio nella competizione col Monterrey. Gli Urawa Reds Diamonds, invece, hanno perso contro il River Plate per 3-1.Da un’analisi preliminare delle quote per il match, emerge che la squadra nerazzurra guidata da Cristian Chivu è considerata più che favorita dai bookmaker, con una media di 1.18. La vittoria degli Urawa Reds Diamonds, invece, è quotata oltre 14 volte la posta in palio, a testimonianza delle grandi difficoltà che potrebbe trovare la squadra giapponese nel secondo turno del Gruppo E.

Il nostro Pronostico Inter-Urawa Reds sul vincente

A mio avviso, tenendo in considerazione il differente valore tecnico tra le due squadre, l’Inter batterà gli Urawa Reds Diamonds. Dopo il mezzo passo falso nella gara inaugurale, i nerazzurri avranno voglia di rivalsa e vorranno portare a casa tre punti vitali per il passaggio del turno. Lo stesso Cristian Chivu cerca la prima vittoria sulla panchina dell’Inter. La squadra giapponese, invece, non avrà nulla da chiedere e proverà a sfruttare ogni occasione per realizzare il miracolo di battere i vice campioni d’Europa Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Inter-Urawa Reds? La chicca dell'esperto

Inter–Urawa Reds si preannuncia una sfida vivace e ricca di emozioni, con la possibilità di vedere diversi gol.Da una parte c'è l'Inter, reduce da un pareggio deludente contro il Monterrey nella gara d’esordio, che scenderà in campo con l’obiettivo di riscattarsi. Dall’altra, i giapponesi dell’Urawa, sconfitti dal River Plate, non hanno più nulla da perdere e potranno giocare con leggerezza, cercando di sorprendere i nerazzurri.

Quote Inter-Urawa Reds Over/Under

Il nostro Pronostico Inter-Urawa Reds Gol Sì/No

Dopo i risultati non positivi della gara inaugurale, entrambe le squadre proveranno a segnare e giocheranno a viso aperto. Seppur sfavoriti, gli Urawa Reds cercheranno il gol, arrivato in otto delle ultime dieci partite giocate. L’Inter farà affidamento sul solito Lautaro Martinez, autore del primo gol dell’era Chivu.

. Infatti, le quote per l’Over 2,5 sono mediamente inferiori rispetto a quelle dell’Under.A seguire, vi presentiamo un confronto dettagliato delle quote Under/Over 2.5 proposte dai principali bookmaker:Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match del Mondiale per Club senza effettuare alcun versamento. Per ulteriori info, consigliamo di visiare la nostra pagina sui bonus senza deposito Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse assistere a una bella sfida, in cui entrambe le formazioni potrebbero essere protagoniste sotto porta. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Inter-Urawa tra diversi bookies:



Prima di visionare il focus su dove vedere il match, sulle statistiche e probabili scelte dei due allenatori per la partita valida per la fase a gironi del Mondiale per Club, ecco alcuni approfondimenti utili sul torneo:

Dove vedere Inter-Urawa Reds

Il match sarà visibile in diretta streaming su bet365, che trasmetterà tutte le sfide del Mondiale per Club sulla propria piattaforma, sia da Desktop che da Mobile. Per accedere allo streaming è necessario avere un conto gioco attivo con saldo positivo.



Per guardare la partita, segui questi semplici passaggi:

Clicca sul seguente pulsante; Effettua il login su bet365 (o registrati, se non sei ancora iscritto); Ricarica il conto gioco con almeno 5€; Seleziona la partita Inter-Urawa e goditi lo spettacolo in diretta.

Statistiche Inter-Urawa Reds

In cinque delle ultime sei gare giocate dagli Urawa Reds Diamonds si è registrato l'Over 2,5.

In sei degli ultimi otto incontri giocati, l’Inter è stata la prima squadra a segnare.

In nove delle ultime dieci sfide giocate dagli Urawa Reds Diamonds si è registrato l'Under 4,5 Cartellini.

In cinque delle ultime sette sfide, l’Inter ha chiuso il primo tempo in vantaggio,

In otto degli ultimi otto incontri giocati dall’Inter si è registrato un Under 10,5 Corner.

Probabili formazioni di Inter-Urawa Reds

Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Inter-Urawa Reds, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez; S. Esposito.Nishikawa; Ishihara, Danilo Boza, Høibråten, Naganuma; Gustafson, Yasui; Kaneko, Matheus Savio, Watanabe; Matsuo.