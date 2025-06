Italia-Moldavia pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Le ultime news // //

Confronto quote Italia Moldavia + maggiorate ed esclusive (Qualificazioni Mondiali)

Lunedì 9 giugno, con fischio d’inizio alle ore 20:45, l’Italia ospiterà la Moldavia del commissario tecnico Serghei Clescenco. Il Mapei Stadium di Reggio Emilia ospiterà una sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, in programma tra Stati Uniti, Messico e Canada. Un match che si preannuncia combattuto, ma dal pronostico piuttosto delineato. L’Italia, reduce dalla pesante sconfitta contro la Norvegia, ha un solo obiettivo: vincere per restare in corsa. In questo articolo, vi presenteremo ilDa un’analisi preliminare delle quote per il match, emerge che la squadra di Luciano Spalletti è considerata più che favorita dai bookmaker, con una media di 1.03. La vittoria della Moldavia, invece, è quotata oltre 40 volte la posta in palio, a testimonianza del grande dislivello che regnerà al Mapei Stadium. Prima di scoprire il nostro pronostico su Italia-Moldavia, vi presentiamo la quota selezionata dai nostri esperti:

*Quota sottoposta a variazioni termini e condizioni.

Il nostro Pronostico Italia-Moldavia delle Qualificazioni Mondiali

A mio avviso e tenendo in considerazione la differenza tecnica tra le due squadre, l’Italia batterà facilmente la Moldavia. La squadra di Luciano Spalletti non vuole commettere altri passi falsi nel cammino verso la qualificazione ai Mondiali del 2026. Gli azzurri sono strafavoriti per la vittoria contro la Moldavia e difficilmente si lasceranno sfuggire i tre punti. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Italia-Moldavia? Ecco le quote

Per Italia-Moldavia ci aspettiamo una partita quasi a senso unico, sicuramente anche con diversi gol vista la differenza tra le due squadre. Da un lato, troviamo l’Italia che vuole tornare a giocare i Mondiali dopo aver saltato le ultime due edizioni giocate in Russia e in Qatar. Non raggiungere la competizione iridata per la terza volta di fila sarebbe un fallimento per l’intero movimento. Dall’altro, invece, troviamo una Moldavia che ha poco da chiudere alla trasferta di Reggio Emilia, ma proverà comunque a fare una figura dignitosa. Pertanto,

*Le quote possono essere sottoposte a variazioni

Quote Italia-Moldavia Over/Under

Il nostro Pronostico Italia-Moldavia Gol Sì/No

Ci aspettiamo una gara quasi a senso unico, in cui l’Italia attaccherà per segnare più reti possibile anche in ottica discorso differenza reti. Di seguito, presentiamo il confronto delle quote Under/Over di diversi operatori.Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sulle Qualificazioni Mondiali senza effettuare alcuna ricarica. Per ulteriori info, consigliamo di visiare la nostra pagina sui bonus senza deposito

A nostro avviso, il match tra Italia e Moldavia potrebbe non concludersi con entrambe le squadre a segno. Le motivazioni principali sono:

La differenza tra le due Nazionali è notevole: difficilmente l’Italia concederà occasioni da gol alla Moldavia.

L’Italia è riuscita a mantenere la porta inviolata nelle ultime tre gare giocate contro la Moldavia.

L'Italia è chiamata al riscatto dopo la pesante sconfitta rimediata in Norvegia.

Per questi motivi, consigliamo di puntare sull’opzione No Gol. Qui sotto, il confronto quote tra i bookmaker per l’esito Gol/No Gol:



Italia-Moldavia: i precedenti

Italia e Moldavia si sono sfidate cinque volte nella storia tra gare amichevoli e incontri valevoli per le qualificazioni alla Coppa del Mondo. Il bilancio sorride all’Italia che ha vinto tutte le cinque gare giocate. In totale, gli azzurri hanno segnato 15 reti, subendone soltanto due. La Moldavia non è riuscita a vincere nessun incontro per il momento. Zero anche i pareggi.

Statistiche Italia-Moldavia

Ecco alcune statistiche utili per preparare le vostre giocate su Italia-Moldavia:

L’Italia ha vinto tutte le tre partite ufficiali giocate contro la Moldavia.

Nei tre precedenti, la Moldavia non è mai riuscita a mantenere la porta inviolata.

Nel match contro la Norvegia, l'Italia ha tirato una sola volta in porta.

Le probabili formazioni Italia-Moldavia

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Coppola, Bastoni; Cambiaso, Barella, Ricci, Dimarco; Tonali, Orsolini; Retegui.

MOLDAVIA (4-2-3-1): Kozhukhar; Revenco, Craciun, Baboglo, Reabciuk; Motpan, Rata; Postolachi, Caimacov, Bodisteanu; Nicolaescu.