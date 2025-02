Juventus-Inter pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Operatore Maggiorata Vittoria Inter + Gol Sì

Pronostico Juventus-Inter: confronto quote e il parere dei bookies

Credo che l'Inter vincerà il 'Derby d'Italia' contro la Juventus. I nerazzurri, spinti dalla voglia di superare il Napoli in testa alla classifica, avranno motivazioni extra per battere una Juve che, seppur in ripresa, non sta esprimendo un buon calcio. Andrea Stefanetti

Domenica 16 febbraio, alle ore 20:45, l'Inter ospiterà la Juventus in occasione del 25° turno di Serie A. Prima di condividere il mio pronostico e il parere dei bookies nelle quote risultato esatto, vi propongo leEcco invece le quote di Juventus-Inter di diversi operatori:Entrambe le compagini arrivano a questa sfida con una vittoria: la Juventus ha espugnato a fatica il campo del Como (1-2), l'Inter ha superato la Fiorentina per 2-1 al San Siro.. I nerazzurri, reduci dalla vittoria contro la Fiorentina, cercano altri '3 punti' per mettere pressione al Napoli capolista e puntare alla vetta del campionato. Di fronte troverà una Juventus in ripresa e che, di fronte al proprio pubblico, venderà cara la propria pelle per conquistare punti utili per un piazzamento Champions.Prima di visionare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto sulla venticinquesima giornata di campionato, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla massima competizione calcistica italiana:

Quale sarà il risultato esatto di Juventus Inter? Il parere dei bookies

La sfida dell'Allianz Stadium si prospetta equilibrata e dall'esito incerto. Secondo i bookies,, quindi un pareggio con gol realizzati da entrambe le squadre. La quota maggiore per questo punteggio è offerta da Betsson (6.00) seguito da Lottomatica e Goldbet (5.75).

Juventus Inter: i precedenti

Juve-Inter: le probabili formazioni

Nel corso della loro lunga storia, Inter e Juventus si sono sfidate 239 volte. La squadra bianconera detiene un netto predominio, con 109 vittorie, mentre l'Inter ha ottenuto 70 successi. L'ultimo incontro, disputato lo scorso ottobre, si è concluso con un pareggio spettacolare per 4-4.

Ecco le probabili scelte di Thiago Motta e Inzaghi in vista della sfida valida per il 25° turno di campionato:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Veiga, Kelly; Thuram, Locatelli; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Kolo Muani.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

Juventus-Inter, in programma domenica 16 febbraio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN, con il collegamento che inizierà alle 20:30. I tifosi potranno seguire la partita su varie piattaforme, tra cui smart TV, computer, smartphone e tablet, grazie all’app DAZN disponibile su dispositivi come Apple TV, Amazon Fire TV, Android TV e console PlayStation e Xbox.