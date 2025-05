Juventus-Udinese pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Confronto quote Juventus-Udinese + maggiorate ed esclusive

Domenica 18 maggio, alle ore 20:45, la Juventus si prepara ad affrontare l'Udinese in una sfida valida per la 37ª giornata di Serie A. Un incontro cruciale soprattutto per la squadra di Tudor, determinata a consolidare la propria posizione in zona Champions League. L’Udinese, invece, ha già raggiunto la salvezza e affronterà il match con maggiore tranquillità. In questo articolo vi proponiamo il pronostico dei nostri esperti, accompagnato da un’analisi dettagliata delle quote Juventus-Udinese offerte dai principali bookmaker.Dall’analisi iniziale delle quote proposte dai principali bookmaker, emerge chiaramente che la Juventus parte con i favori del pronostico.. Ben più alta, invece, la quota per un successo dell’Udinese, che si aggira intorno a 9, a testimonianza delle difficoltà che i friulani potrebbero incontrare in questa trasferta. Prima di entrare nel dettaglio del

Il nostro Pronostico Juve Udinese sul vincente

A mio avviso, la Juventus ha buone possibilità di aggiudicarsi il match. La squadra guidata da Tudor è alla ricerca di riscatto dopo il pareggio amaro dell’ultimo turno, arrivato nei minuti di recupero con il gol di Vecino che ha regalato alla Lazio un punto insperato. I bianconeri hanno dunque voglia di tornare alla vittoria, spinti anche dalla necessità di imporsi nella serrata corsa alla qualificazione in Champions League. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Juventus Udinese? Ecco le quote

Juventus e Udinese si sfidano nel penultimo turno di Serie A con un obiettivo condiviso: chiudere al meglio la stagione. I bianconeri di Torino mirano a blindare la qualificazione alla prossima Champions League, mentre l’Udinese cerca un piazzamento dignitoso in classifica e vuole riscattare la sconfitta dell’ultimo turno. Considerando le recenti prestazioni,

Quote Juventus-Udinese Over/Under

Il nostro Pronostico Juventus Udinese Gol Sì/No

Nell’ultimo confronto tra le due squadre, l’Udinese non ha segnato. Negli ultimi sei precedenti tra le due formazioni, ha sempre segnato solo una squadra. Siamo ormai nella parte finale del campionato, quella in cui ogni minimo dettaglio può fare la differenza per il raggiungimento degli obiettivi stagionali. La Juventus per conquistare l'accesso alla prossima Champions dovrà essere cinica e non subire reti.

, segno che gli operatori si aspettano una partita con meno di tre reti complessive. Di seguito, presentiamo il confronto delle quote Under/Over di diversi operatori. Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una sfida con pochi gol realizzati. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Juventus Udinese tra diversi bookies:



Prima di visionare il focus dei precedenti, delle statistiche e delle probabili scelte dei due allenatori per la sfida valida per la 37esima giornata, ecco alcuni approfondimenti utili sul nostro campionato:

Juventus-Udinese: i precedenti

Statistiche Juve Udinese

Nel corso della loro storia, Juventus e Udinese si sono affrontate ben 109 volte. Il bilancio sorride nettamente ai bianconeri di Torino, che hanno ottenuto 73 vittorie, contro le 14 dell’Udinese e 22 pareggi. L’ultimo confronto tra le due squadre risale all’11ª giornata del campionato, disputata lo scorso novembre, quando la Juventus si è imposta con un convincente 0-2 in trasferta.

Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Juventus-Udinese che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti scommesse:

La Juventus è imbattuta da 3 giornate.

Nelle ultime 7 partite disputate, in 6 occasioni si è verificato l'Under 2.5.

Nelle ultime 8 partite disputate, in 6 occasioni l’Udinese è stata la prima squadra a subire gol.

Negli ultimi 6 precedenti tra le due squadre, in 5 occasioni sono stati segnati meno di 2.5 gol.

Le probabili formazioni Juve Udinese