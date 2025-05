Lazio-Juventus pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Confronto quote Lazio-Juventus + maggiorate ed esclusive

Sabato 10 maggio, alle ore 18:00, lo Stadio Olimpico ospiterà il match tra Lazio e Juventus, valido per la 36ª giornata di Serie A. Una sfida decisiva in chiave qualificazione alla prossima Champions League, con entrambe le squadre a caccia di punti fondamentali. I biancocelesti arrivano all'appuntamento rinfrancati dalla vittoria contro l'Empoli, mentre i bianconeri devono rialzarsi dopo il pareggio contro il Bologna.Da una prima analisi delle quote proposte dai principali bookmaker, emerge chiaramente che la Lazio di Baroni gode dei favori del pronostico: il successo dei biancocelesti è quotato in media a 2.50, a testimonianza del buon momento della squadra. Più alta, invece, la quota relativa alla vittoria della Juventus, che si aggira attorno a 3.10, riflettendo le difficoltà incontrate dai bianconeri nel corso della stagione.

Il nostro Pronostico Lazio-Juventus sul vincente

Secondo la mia analisi, la Lazio ha tutte le carte in regola per conquistare i tre punti in questo big match. I biancocelesti, spinti dalla volontà di sorpassare la Juventus in classifica e di avvicinarsi concretamente alla qualificazione alla prossima Champions League, si presenteranno all’appuntamento con grande determinazione. Un ruolo chiave potrebbe essere giocato dal fattore Olimpico, con il calore del pubblico di casa pronto a sostenere la squadra di Baroni nei momenti più delicati della gara. Al tempo stesso, però, non andrà sottovalutata la Juventus, desiderosa di riscattarsi dopo una stagione altalenante e pronta a dare battaglia per difendere la propria posizione europea. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Lazio-Juventus? Ecco le quote

Due grandi squadre sono pronte a darsi battaglia in un big match che può valere un’intera stagione. L’obiettivo è chiaro: centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Lazio e Juventus scenderanno in campo con la massima intensità, pronte a lottare su ogni pallone. La Lazio arriva al confronto dopo aver espugnato il campo dell’Empoli, grazie a una rete decisiva di Dia, mentre la Juventus ha sprecato un vantaggio maturato con il gol di Thuram, facendosi rimontare dal Bologna. Due risultati che rispecchiano l'attuale momento delle squadre: solidità e determinazione per i biancocelesti, qualche incertezza di troppo per i bianconeri.

Quote Lazio Juventus Over/Under

Il nostro Pronostico Lazio Juventus Gol Sì/No

Nell’ultima uscita contro l’Empoli, la Lazio è riuscita a mantenere la porta inviolata, confermando una certa solidità difensiva ritrovata sotto la guida di Baroni. Si tratta della nona volta in stagione che i biancocelesti chiudono un match senza subire gol Siamo ormai entrati nella fase cruciale della stagione, quella in cui ogni dettaglio può fare la differenza. Le energie possono essere poche e vanno gestite. Nel match d'andata si è verificato il segno No Goal (1-0 in favore dei bianconeri).

, segnale evidente che ci si aspetta una sfida tattica. Una previsione coerente con l’importanza della posta in palio e con le caratteristiche delle due squadre, entrambe attente alla fase difensiva. Di seguito riportiamo un confronto dettagliato delle quote Under/Over 2.5 proposte dai principali operatori di scommesse:Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match di Serie A come Lazio-Juve senza effettuare alcuna ricarica. Per ulteriori informazioni, consigliamo di visionare la nostra pagina sui bonus senza deposito . Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una partita equilibrata e con poche reti realizzate. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Lazio Juve tra diversi bookies:



Prima di visionare il focus dei precedenti, delle statistiche e delle probabili scelte dei due allenatori per la sfida valida per la 36esima giornata, ecco alcuni approfondimenti utili sul nostro campionato:

Lazio-Juventus: i precedenti

Statistiche Lazio-Juve

Lazio e Juventus si sono affrontate ben 195 volte nella loro storia, dando vita a una delle rivalità più affascinanti del calcio italiano. Il bilancio complessivo pende nettamente a favore dei bianconeri, che hanno conquistato 102 vittorie, contro le 49 affermazioni della Lazio e 44 pareggi. L’ultimo confronto diretto risale all’ottava giornata di campionato, disputata lo scorso ottobre, quando la Juventus si è imposta per 1-0.

Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Lazio-Juventus, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse:

La Lazio è imbattuta da cinque partite.

Nelle ultime 5 partite disputate, in 4 occasioni la Lazio ha segnato il primo gol.

La Juventus non vince allo stadio Olimpico dal maggio 2022.

In 7 delle ultime 8 partite disputate, la Lazio si è verificato l'Under 2,5.

Le probabili formazioni Lazio Juve