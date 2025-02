Lazio-Napoli pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Operatore Maggiorata Vittoria del Napoli

Pronostico Lazio-Napoli: confronto quote e il parere dei bookies

Il Napoli vuole riscattare il pareggio rimediato nell'ultimo turno di campionato. La squadra di Conte ha tutte le qualità per proseguire la sua corsa verso lo scudetto, puntando a consolidare e allungare il primato in classifica. Andrea Stefanetti

Sabato 15 febbraio, alle ore 18:00, Lazio e Napoli si sfideranno in occasione del 25° turno di Serie A. Prima di condividere il mio pronostico e il parere dei bookies nelle quote risultato esatto, vi propongo leEcco invece le quote di Lazio-Napoli di diversi operatori:I padroni di casa arrivano da una convincente vittoria interna per 5-1 contro il Monza. Gli ospiti, invece, hanno ottenuto un pareggio casalingo contro l’Udinese, con il match che si è concluso 1-1.. Entrambe le squadre sono in un buon momento: gli azzurri cercano il riscatto dopo il pareggio e puntano a consolidare il primato, ma dovranno fare i conti con una Lazio in ottima condizione, pronta a complicare i loro piani.Prima di visionare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto sulla venticinquesima giornata di Serie A, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla massima competizione calcistica italiana:

Quale sarà il risultato esatto di Lazio Napoli? Il parere dei bookies

Come affermato in precedenza, quello che si terrà allo Stadio Olimpico si prospetta un match equilibrato e interessante. In tal proposito, i bookmakers pensano che il. Analizzando le quote dei principali operatori è Betsson a offrire la quota più elevata per questo punteggio (5.90), seguito da Lottomatica e Goldbet (5.75).

Lazio Napoli: i precedenti

Lazio-Napoli: le probabili formazioni

Le due squadre si sono affrontate ben 167 volte. Il bilancio pende a favore del Napoli, con 63 vittorie contro le 53 della Lazio e 51 pareggi. L'ultimo incontro in campionato risale all'8 dicembre dello scorso anno, con la Lazio che ha vinto 0-1.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici in vista della sfida valida per il 25° turno di campionato:

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

Il match Lazio-Verona, valido per il 25° turno di Serie A, si giocherà sabato 15 febbraio alle 18:00. La partita sarà trasmessa su DAZN, accessibile su smart TV, tablet, pc, smartphone e console come PlayStation e Xbox.