Pronostico Leverkusen-Bayern Monaco: cosa pensano i bookies sul ritorno degli Ottavi di Champions?

Pronostico Leverkusen-Bayern Monaco: confronto quote e il parere dei bookies

Secondo la mia opinione, il Bayern Monaco riuscirà a vincere anche la gara di ritorno, ottenendo così la qualificazione ai Quarti di finale. Il Bayer Leverkusen probabilmente adotterà un approccio offensivo e i bavaresi potrebbero sfruttare questa tattica per chiudere il discorso qualificazione in contropiede. Andrea Stefanetti

Alla BayArena va in scena il secondo derby tedesco degli ottavi di finale, con il calcio d'inizio fissato per le ore 21:00 di martedì 11 marzo. Il Bayer Leverkusen tenta l’impresa della rimonta, mentre il Bayern Monaco mira a chiudere la qualificazione senza troppi sforzi. Prima di rivelare il mio pronostico e analizzare le quote dei bookmaker per il risultato esatto, vi consiglio di dare un'occhiata alleEcco invece le quote di Leverkusen-Bayern Monaco di diversi operatori:Nella gara di andata, il Bayern Monaco ha trionfato per 3-0. Entrambe le squadre arrivano a questo match dopo una sconfitta. I padroni di casa del Leverkusen sono stati battuti dal Werder Brema con un 0-2, mentre il Bayern Monaco ha subito una sconfitta dal VfL Bochum per 2-3.Ultimo atto degli ottavi di Champions League. Gli ospiti partono in vantaggio e sono, di conseguenza, i favoriti per il passaggio del turno. Il Bayer Leverkusen, però, non si arrenderà facilmente e lotterà per riscattare lo svantaggio delle tre reti di scarto, cercando di portare la sfida ai supplementari.Prima di dare un'occhiata al parere dei bookmakers nelle quote sul risultato esatto della sfida di ritorno degli Ottavi di Champions, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla Coppa dei Campioni:

Quale sarà il risultato esatto di Bayer Leverkusen-Bayern Monaco? Il parere dei bookies

Si preannuncia un derby tedesco spettacolare, con il Bayern Monaco che parte come favorito secondo i maggiori operatori del betting. Dopo un'analisi approfondita dei bookies,. La quota più alta per questo risultato è offerta da Betsson, che la propone a 10.00, mentre Sisal e Goldbet si fermano a 9.50.

Bayer Leverkusen vs Bayern Monaco: i precedenti

Leverkusen-Bayern Monaco: le probabili formazioni

Le due squadre si sono affrontate 103 volte nella loro storia, con un bilancio che sorride al Bayern Monaco, che ha vinto 61 volte contro le 22 del Bayer Leverkusen. I pareggi sono stati 20. Come già accennato, l'ultimo incontro risale alla gara di andata degli ottavi di finale della Champions League, dove il Bayern Monaco ha trionfato con un netto 3-0.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici in vista del match di ritorno degli Ottavi di Champions:

BAYER LEVERKUSEN (4-4-2): Kovar; Tapsoba, Tah, Hermoso, Hincapié; Friompong, Xhaka, Palacios, Grimaldo; Adli, Wirtz. All. Xabi Alonso.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Goretzka, Kimmich; Olise, Musiala, Coman; Kane. All. Kompany.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

Il ritorno degli ottavi di finale della UEFA Champions League tra Bayer Leverkusen e Bayern Monaco si giocherà martedì 11 marzo alle 21:00. La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky, sul canale dedicato. Per chi preferisce lo streaming, sarà possibile seguire l'incontro tramite l'app Sky Go, disponibile su PC, smartphone e tablet, oppure su NOW, la piattaforma che offre i contenuti Sky.