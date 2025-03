Lille-Dortmund pronostico e quote: quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

* Maggiorate sottoposte a variazioni e a termini e condizioni. Si consiglia di visionare la pagina dell'operatore per ulteriori info.

Pronostico Lille-Dortmund: confronto quote e il parere dei bookies

Concordo con le previsioni dei bookmakers, per questo match credo che il pareggio sia l'esito più probabile. Le due squadre sono molto equilibrate, come hanno dimostrato anche nel match di andata. Secondo me, la qualificazione ai quarti si deciderà nei tempi supplementari. Andrea Stefanetti

Domani sera si deciderà la doppia sfida più equilibrata degli Ottavi di Champions League: quella tra Lille e Borussia Dortmund. Prima di rivelare il mio pronostico e analizzare le quote dei bookies per il risultato esatto, vi consiglio di dare un'occhiata alleEcco invece le quote di Lille-Dortmund di diversi operatori:Il Lille arriva a questa sfida dopo aver conquistato un importante vittoria casalinga in campionato contro il Montpellier (1-0). Il Dortmund invece, è uscito sconfitto tra le mura amiche nel match contro l'Augsburg (0-1).Si va in scena con il ritorno degli Ottavi di Finale tra Lille e Dortmund in una sfida che si preannuncia equilibrata e interessante. Non è un caso che i bookies presentino delle quote pressoché identiche per la vittoria di una delle due compagini.Prima di dare un'occhiata al parere dei bookmakers nelle quote sul risultato esatto della sfida di ritorno degli Ottavi di Champions, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla Coppa dei Campioni:

Quale sarà il risultato esatto di Lille-Dortmund? Il parere dei bookies

Come già detto in precedenza, i bookmaker pronosticano una partita molto equilibrata e incerta. In particolare, gli operatori ritengono che il match possa concludersi con un pareggio con gol. La quota più alta per questo risultato è proposta da Betsson (6.50), seguita da Lottomatica e Goldbet (6.00).

Lille vs Borussia Dortmund: i precedenti

Lille-Borussia Dortmund: le probabili formazioni

A parte il match d'andata, non ci sono precedenti ufficiali tra le due squadre nelle competizioni europee. Nel primo incontro degli Ottavi, il Borussia Dortmund era passato in vantaggio al 22' con un gol di Adeyemi, ma è stato raggiunto dal pareggio di Haraldsson al 68'.

Ecco le probabili scelte dei due allenatori in vista del match di ritorno degli Ottavi di Champions:

LILLE (4-4-2): Chevalier; Meunier, Diakité, Alexsandro Ribeiro, Ismaily; Mukau, Bouaddi, André, Haraldsson; David, Mbappé.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Emre Can, Schlotterbeck, Svensson; Sabitzer, Groß; Adeyemi, Brandt, Bynoe-Gittens; Guirassy.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

Lille-Borussia Dortmund, gara di ritorno degli Ottavi di Champions League, sarà trasmessa su Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport (254). Il match sarà disponibile anche per gli abbonati di NOW TV, che potranno seguire l'incontro su tutti i dispositivi mobili, inclusi smartphone e tablet.