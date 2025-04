Lione-Manchester United pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Confronto quote Lione Manchester United + maggiorate ed esclusive

Giovedì 10 aprile, con fischio d’inizio alle ore 21, il Manchester United di Ruben Amorim farà visita al Lione di Paulo Fonseca. Il Groupama Stadium sarà il campo in cui si giocherà la gara d’andata dei quarti di finale di UEFA Europa League, che si preannuncia avvincente, visto che entrambe le squadre vogliono puntare alla vittoria per avere un vantaggio in vista della gara di ritorno. I francesi stanno attraversando un grande momento, con sei vittorie nelle ultime sette gare giocate. Gli inglesi, invece, hanno pareggiato il derby contro il Manchester City.Da un’analisi preliminare delle quote per il match, emerge che la squadra di Paulo Fonseca è considerata favorita dai bookmaker, con una media di 2,50. La vittoria del Manchester United, invece, è leggermente più alta e data a 2,75, a testimonianza delle difficoltà che potrebbe avere la squadra di Ruben Amorim nella trasferta a Lione. Prima di scoprire il nostro pronostico su Lione-Manchester United, vi presentiamo la

*Quota sottoposta a variazioni termini e condizioni.

Il nostro Pronostico Lione Manchester United sul vincente

A mio avviso e tenendo in considerazione il grande momento che sta attraversando, il Lione è la squadra favorita per la vittoria, anche in virtù del fatto che il Manchester United è in crisi anche con Ruben Amorim in panchina. I francesi proveranno a vincere al Groupama Stadium per arrivare ad Old Trafford con un vantaggio importante per provare a staccare il pass per le semifinali di UEFA Europa League. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Lione-Man Utd? Ecco le quote

Per Lione-Manchester United ci aspettiamo una partita aperta e combattuta, magari anche con diversi gol. Da un lato, troviamo un Lione che vuole dar seguito al grande momento di forma. Dall’altro, invece, il Manchester United che ha raccolto soltanto un punto nelle ultime due gare di campionato e cerca riscatto europeo. Pertanto, i risultati più probabili sono un

*Le quote possono essere sottoposte a variazioni

Quote Lione Manchester United Over/Under

Il nostro Pronostico Lione Manchester United Gol Sì/No

Arrivati a questo punto della competizione, entrambe le squadre daranno il massimo per accedere al turno successivo e ogni gol fatto è importante. Il Lione segna da tredici partite partite di fila tra tutte le competizioni. Le due squadre puntano su calciatori che cercano di chiudere al meglio la stagione. Mikautadze e Hojlund saranno gli osservati speciali.

Infatti, le quote per l’Over 2,5 sono mediamente inferiori rispetto a quelle dell’Under. Dopo un’analisi accusata, siamo convinti che in questo match possano essere realizzati anche più di tre gol. Ci aspettiamo una gara combattuta, con entrambe le squadre che lottano per segnare più reti possibile e proveranno a indirizzare il discorso qualificazione. Di seguito, presentiamo il confronto delle quote Under/Over di diversi operatori.Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match di Europa League come Lione Manchester United senza effettuare alcun versamento. Per ulteriori info, consigliamo di visiare la nostra pagina sui bonus senza deposito . Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutti i presupposti per assistere a una bella sfida, in cui entrambe le formazioni potrebbero essere protagoniste sotto porta. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Lione-Manchester United tra diversi bookies:



Prima di visionare il focus dei precedenti, delle statistiche e delle probabili scelte dei due allenatori per la sfida valida per l'andata dei Quarti di Finale dell'ex Coppa Uefa, ecco alcuni approfondimenti utili sul torneo:

Lione-Manchester United: i precedenti

Statistiche Lione Manchester United

Il Lione non è riuscito a mantenere la porta inviolata nelle ultime tre partite.

In sette delle ultime nove gare giocate da Lione, entrambe le squadre hanno segnato almeno un gol.

In cinque delle ultime sette gare, il Manchester United ha collezionato un Under 4,5 Cartellini.

In nove delle ultime dieci gare giocate dal Lione, si è registrato un Over 2,5.

Le probabili formazioni Lione-Manchester Utd

Lione (4-2-3-1) Man Utd (3-4-2-1) Perri Onana Maitland-Niles Yoro Mata Maguire Niakhaté Mazraoui Tagliafico Dorgu Veretout Ugarte Tessmann Casemiro Tolisso Dalot Cherki Garnacho Nuamah B. Fernandes Mikautadze Hojlund All. Fonseca All. Amorim Ultimo aggiornamento: 9 aprile

Lione e Manchester United si sono sfidate quattro volte nella storia, sempre in Champions League. I precedenti sorridono ai Red Devils, che hanno vinto due volte e per due volte la sfida è finita in parità. Nessuna vittoria, invece, del Lione. Nella stagione 2007/08, il Manchester United ha eliminato i francesi dalla competizione, vincendo ad Old Trafford dopo aver pareggiato la gara d’andata giocata fuori casa.Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Lione-Man Utd, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse