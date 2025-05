Manchester United-Bilbao pronostico e quote: quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Confronto quote Manchester United-Bilbao + maggiorate ed esclusive

Giovedì 8 maggio, alle ore 21:00, il Manchester United affronterà l’Athletic Bilbao all’Old Trafford nel match di ritorno delle semifinali di Europa League. Dopo il netto 3-0 ottenuto all’andata, i Red Devils partono con un ampio vantaggio, ma si prevede comunque una sfida combattuta: i baschi proveranno a reagire e a ribaltare il risultato, mentre gli inglesi cercheranno continuità e concentrazione per staccare il pass per la finale.Da un’analisi iniziale delle quote, emerge chiaramente che il Manchester United è considerato favorito per la vittoria: il successo dei Red Devils è infatti quotato in media a 2.05. Più alta, invece, la quota per una vittoria dell’Athletic Bilbao, fissata attorno a 3.40, a conferma delle difficoltà attese dagli spagnoli nel tentativo di rimonta. Prima di scoprire il nostro pronostico su Manchester United–Athletic Bilbao, vi presentiamo la

*Quota sottoposta a variazioni termini e condizioni.

Il nostro Pronostico Manchester United-Bilbao sul vincente

A mio avviso, il Manchester United porterà a casa la vittoria e conquisterà l’accesso alla finale di Europa League. Forte del 3-0 ottenuto all’andata, la squadra inglese vorrà anche riscattare la recente sconfitta in campionato, in una Premier League finora deludente che li vede attualmente al 15° posto. I Red Devils puntano tutto sulla competizione europea, spinti anche dal supporto del pubblico dell’Old Trafford. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Man Utd-Bilbao? Ecco le quote

I Red Devils, nonostante il rassicurante 3-0 dell’andata, scenderanno in campo determinati a riscattare la recente sconfitta in campionato e a consolidare il passaggio del turno. Di fronte, un Athletic Bilbao pronto a giocarsi il tutto per tutto pur di tentare una clamorosa rimonta. Considerando questi fattori, i risultati più probabili appaiono essere il 2-1 o il 3-1 in favore del Manchester United.

*Le quote possono essere sottoposte a variazioni

Quote Manchester United-Bilbao Over/Under

Il nostro Pronostico Manchester Utd-Bilbao Gol Sì/No

Considerando l’esito del match d’andata, il Bilbao sarà costretto a sbilanciarsi per cercare il gol. Una strategia che potrebbe favorire il Manchester United, pronto ad approfittare degli spazi in contropiede. Negli ultimi 2 match disputati in campionato dal Man Utd si è verificato il segno Gol Sì.

. Le quote per l’Over 2.5, infatti, risultano leggermente più basse rispetto a quelle per l’Under, suggerendo che molti si aspettano una partita con più reti. Di seguito, vi presentiamo un confronto dettagliato delle quote Under/Over offerte dai principali operatori.Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match di Europa League come Manchester United-Bilbao senza effettuare alcun versamento. Per ulteriori info, consigliamo di visionare la nostra pagina sui bonus senza deposito Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una sfida equilibrata e in cui vi saranno poche reti realizzate. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Manchester United-Bilbao tra diversi bookies:



Prima di visionare il focus dei precedenti, delle statistiche e delle probabili scelte dei due tecnici per la partita valida per il ritorno delle Semifinali dell'ex Coppa Uefa, ecco alcuni approfondimenti utili sul torneo:

Manchester Utd-Bilbao: i precedenti

Statistiche Manchester United-Bilbao

In 4 delle ultime 5 partite disputate, l’Athletic Bilbao ha ricevuto meno di 4.5 cartellini.

In 5 delle ultime 6 sfide, l’Athletic Bilbao ha ottenuto meno di 10.5 calci d’angolo.

Negli ultimi quattro precedenti, in 3 occasioni si è verificato il segno Gol Sì.

Le probabili formazioni Man United-Bilbao

Manchester United (3-4-2-1) At.Bilbao (4-2-3-1) Onana Agirrezabala Maguire De Marcos Lindelof Yeray Shaw Paredes Malacia Yuri Casemiro Jauregizar Ugarte Gomez Dalot I.Williams Garnacho Berenguer B.Fernandes N. Williams Hojlund Sannadi All. Amorim All. Valverde Ultimo aggiornamento: 6 maggio

Nella storia, Manchester United e Athletic Bilbao si sono affrontate 5 volte, con un bilancio leggermente favorevole agli spagnoli, che vantano 3 successi contro i 2 degli inglesi. L'ultimo incontro risale alla semifinale di andata di Europa League, dove il Manchester United si è imposto con un netto 3-0. L'ultima vittoria dell'Athletic Bilbao contro i Red Devils risale ai sedicesimi di Europa League della stagione 2011-12, quando gli spagnoli si imposero in entrambe le sfide.Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Man Utd-Bilbao, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse