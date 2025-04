Manchester United-Lione pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Confronto quote Manchester United Lione + maggiorate ed esclusive

Giovedì 17 aprile, con fischio d’inizio alle ore 21, il Manchester United di Ruben Amorim ospiterà il Lione di Paulo Fonseca. All’Old Trafford si giocherà la gara di ritorno dei quarti di finale di UEFA Europa League, che si preannuncia avvincente e combattuta, visto che entrambe cercano di staccare il pass per le semifinali. I Red Devils sono reduci da un periodo negativo e non vincono da quattro partite. I francesi, invece, hanno vinto due delle ultime tre gare giocate.Da un’analisi preliminare delle quote per il match, emerge che la squadra di Ruben Amorim è considerata favorita dai bookmaker, con una media di 1.68. La vittoria del Lione, invece, è quotata in media a oltre 4 volte la posta in palio, a testimonianza delle difficoltà che potrebbe avere la squadra di Paulo Fonseca in uno stadio storico come l’Old Trafford.

Il nostro Pronostico Manchester United Lione sul vincente

A mio giudizio, e tenendo in considerazione la posta in palio, il Manchester United batterà il Lione. I Red Devils di Amorim sono in crisi in Premier League e quindi cercano di vincere la UEFA Europa League per risollevare le sorti di una stagione, fin qui, estremamente negativa. Per farlo, però, dovrà battere il Lione e conquistare le semifinali dopo aver pareggiato 2-2 la gara d’andata. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Man Utd-Lione? Ecco le quote

Ci aspettiamo una sfida apertissima e ricca di emozioni tra Manchester United e Lione, con la possibilità concreta di vedere diversi gol. Da una parte c’è il Manchester United, determinato a regalare una gioia ai propri tifosi raggiungendo le semifinali di UEFA Europa League, nonostante un periodo poco brillante: la squadra di Ruben Amorim non vince da oltre un mese, con due pareggi e due sconfitte nelle ultime quattro uscite. Dall’altra parte troviamo un Lione in netta ripresa, che dopo il pareggio per 2-2 nell’andata ha conquistato due successi consecutivi in Ligue 1 contro Lille e Auxerre sotto la guida di Paulo Fonseca.

Quote Manchester United Lione Over/Under

Il nostro Pronostico Manchester United-Lione Gol Sì/No

Le due squadre si giocano la qualificazione: non ci sono calcoli, si giocherà per vincere e segnare più gol possibili. Nelle ultime cinque gare giocate dal Lione, entrambe le squadre sono andate a segno. Le due squadre puntano su calciatori in un buon momento: il Lione si affida alla stellina Cherki, mentre il Manchester United su Garnacho.

Infatti, le quote per l’Over 2.5 sono mediamente inferiori rispetto a quelle dell’Under. Dopo un’analisi accusata, siamo convinti che in questo match possano essere realizzati anche più di tre gol. Ci aspettiamo una gara aperta, con entrambe le squadre che lottano per portare a casa la vittoria finale. Di seguito, presentiamo il confronto delle quote Under/Over di diversi operatori.Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match di Europa League come Manchester United-Lione senza effettuare alcuna ricarica. Per ulteriori info, consigliamo di visiare la nostra pagina sui bonus senza deposito . Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutti i presupposti per assistere a una bella partita, in cui entrambe le formazioni potrebbero essere protagoniste sotto porta. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Manchester United-Lione tra diversi bookies:



Manchester United-Lione: i precedenti

Statistiche Manchester United Lione

Il Manchester United non ha vinto nessuna delle ultime quattro gare giocate.

Il Lione ha segnato il primo gol di sei delle ultime otto sfide giocate.

Nelle ultime cinque gare giocate dal Lione, entrambe le squadre hanno segnato almeno un gol.

Nelle ultime sei gare giocate dal Lione, si è registrato un Over 2,5.

Le probabili formazioni Manchester Utd-Lione

Man Utd (3-4-2-1) Lione (4-3-3) Onana Perri Mazraoui Maitland-Niles Maguire C. Mata Yoro Niakathé Dalot Tagliafico Casemiro Akoukou Ugarte Veretout Dorgu Tolisso B. Fernandes Cherki Garnacho Mikautadze Hojlund Almada All. Amorim All. Fonseca Ultimo aggiornamento: 16 aprile

Manchester United e Lione si sono sfidate cinque volte tra UEFA Champions League e UEFA Europa League. Il bilancio, per il momento, sorride ai Red Devils. Il Manchester United ha vinto i due precedenti giocati ad Old Trafford. Poi sono arrivati tre pareggi, tra cui il 2-2 maturato nella gara d’andata. Il Lione, invece, non ha ancora battuto il Manchester United nella propria storia.Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Manchester Utd Lione, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse