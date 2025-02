Milan-Feyenoord pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

AFP via Getty Images

Pronostico Milan-Feyenoord: confronto quote e il parere dei bookies

A mio giudizio il Milan vincerà il match. La maggiore qualità dei 'rossoneri' e la spinta del pubblico di San Siro faranno la differenza. In virtù di ciò punto sul "Segno 1". Andrea Stefanetti

Domani sera, alle ore 18:45, il Milan ospiterà il Feyenoord per il match di ritorno dei Playoff di Champions. Prima di mostrarvi il mio pronostico e il parere dei bookies nelle quote risultato esatto, ecco le quote di Milan-Feyenoord di diversi operatori: Dopo aver battuto su misura il Verona in campionato, il Milan è alla ricerca quanto meno di una vittoria per sperare di qualificarsi agli Ottavi di Champions. I 'rossoneri' infatti, sono chiamati a ribaltare l'1-0 'incassato' all'andata in Olanda. Secondo i bookies, il Milan parte con i favori del pronostico. I "rossoneri", consapevoli di avere un unico risultato disponibile per qualificarsi, si affideranno anche al sostegno del proprio pubblico per affrontare la partita con un approccio offensivo, cercando di creare molteplici occasioni da gol. Tuttavia, dovranno prestare molta attenzione al Feyenoord, che cercherà di sfruttare le ripartenze per colpire.

Quale sarà il risultato esatto di Milan-Feyenoord? Il parere dei bookies

I principali operatori del settore betting prevedono infatti una vittoria del 'Diavolo', con due gol segnati e la porta mantenuta inviolata.

Milan Feyenoord: i precedenti

Feyenoord-Milan: le probabili formazioni

Il Milan e il Feyenoord si sono già affrontati due volte in competizioni europee prima del match d'andata della scorsa settimana, vinto 1-0 dagli olandesi. Le due squadre si incrociarono nella Coppa dei Campioni 1969-70. Nel match di andata, giocato il 12 novembre 1969 a Milano, il Milan si impose 1-0. Tuttavia, nella sfida di ritorno, disputata il 26 novembre 1969 a Rotterdam, il Feyenoord trionfò 2-0, riuscendo così ad eliminare i rossoneri dalla competizione.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici in vista del match di ritorno dei Playoff di Coppa dei Campioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernández; Fofana, Reijnders; Pulisic, Joao Félix, Leao; Giménez.

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Hartman; Moder, Hwang, Timber; Hadj Moussa, Ueda, Paixão.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv domani

Domani sera, alle 18:45, il Milan affronterà il Feyenoord in trasferta per l'andata dei playoff di Champions League. La partita sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252), oltre che in live streaming su NOW, disponibile su dispositivi come smart TV, smartphone e tablet, e su SkyGo, che può essere seguito su computer, tablet e smartphone.