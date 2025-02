Milan-Lazio pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Operatore Maggiorata Multigoal 1-6 SI

1.02 8.00 VAI ALLA MAGGIORATA ▶

* Maggiorata sottoposta a variazioni e a termini e condizioni. Si consiglia di visionare la pagina dell'operatore per ulteriori info.

Pronostico Milan-Lazio: confronto quote e il parere dei bookies

Sono completamente d'accordo con l'analisi dei bookmaker e sono fiducioso nella vittoria del Milan. Nonostante il breve tempo di recupero dopo la partita contro il Bologna, i rossoneri dispongono di una rosa più ampia rispetto alla Lazio e possono contare su giocatori di grande qualità, capaci di decidere l'incontro in qualsiasi momento. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

Il Milan, domenica 2 marzo alle ore 20:45, il ospiterà la Lazio al San Siro nel 27° turno di Serie A. Prima di mostrarvi il mio pronostico e il parere dei bookies nelle quote risultato esatto, vi propongo laEcco invece le quote di Milan-Lazio di diversi operatori:Il Milan arriva a questa sfida dopo aver perso nel recupero contro il Bologna (2-1). La Lazio invece, in settimana, è uscita dalla Coppa Italia per mano dell'Inter (2-0).Secondo i bookies, il Milan parte con i favori del pronostico nel match casalingo contro la Lazio. I 'rossoneri', negli ultimi anni, vantano un'ottima tradizione contro i 'biancocelesti' al San Siro e proveranno a conquistare tre punti fondamentali in uno scontro diretto per consolidare un piazzamento in zona Champions.Prima di visionare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto sulla 27esima giornata di campionato, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla Serie A:

● ● ●

Quale sarà il risultato esatto di Milan-Lazio? Il parere dei bookies

Uno dei risultati esatti più probabili secondo i bookies è l'1-0 in favore del Milan. I maggiori operatori infatti, prevedono una partita tirata in cui i 'rossoneri' riusciranno a mantenere la porta inviolata e a vincere realizzando una sola rete. La quota più elevata per questo punteggio è quella offerta da Betsson (9.00), seguito da Goldbet e Lottomatica (8.75).

● ● ●

Milan Lazio: i precedenti

Milan Lazio: le probabili formazioni

Nelle ultime dieci stagioni, il bilancio della sfida tra Milan e Lazio è nettamente in favore dei 'rossoneri' che hanno ottenuto ben otto vittorie. L'ultimo 'colpo' dei biancocelesti a San Siro risale a Novembre del 2019 quando la s'imposero per 1-2 grazie alle reti di Immobile e Correa. L'unico pareggio delle ultime 10 partite disputate a Milano invece risale a marzo 2016 (1-1).

Ecco le probabili scelte dei due allenatori in vista della sfida valida per il 27° turno di campionato:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Jimenez, Pavlovic, Gabbia, Theo; Fofana, Rejinders; Joao Felix, Gimenez, Pulisic; Leao.

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Dia.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

Milan-Lazio, match valido per il 27° turno di Serie A, sarà trasmesso domenica 2 marzo alle ore 20:45 in diretta esclusiva su Dazn. La nota piattaforma è disponibile su tutti i dispositivi mobili tra cui smartphone, pc, tablet e console di ultima generazione come PlayStation e Xbox.