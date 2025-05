Milan-Monza pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Confronto quote Milan-Monza + maggiorate ed esclusive

Sabato 24 maggio, alle ore 20:45, il. Entrambe le formazioni arrivano all’appuntamento dopo una sconfitta: i rossoneri sono usciti battuti nel big match dell’Olimpico contro la Roma, una sconfitta che ha sancito l’esclusione aritmetica dalle coppe europee per la prossima stagione. Il Monza, già retrocesso in Serie B, ha invece subito una rimonta e perso contro l’Empoli. In questo articolo vi proponiamo ilDall’analisi preliminare delle quote proposte dai principali bookmaker, emerge cheQuesto dato riflette la determinazione dei rossoneri nel voler chiudere al meglio la stagione e conquistare l’ottavo posto, evitando così i turni preliminari di Coppa Italia da disputare ad agosto contro il Bari. Decisamente più alta la quota per il successo del Monza, fissata a circa 11 volte la posta. Prima di scoprire il nostro pronostico su Milan-Monza, vi presentiamo la

Il nostro Pronostico Milan Monza sul vincente

A mio avviso, il Milan ha tutte le carte in regola per imporsi sul Monza già retrocesso. I rossoneri vorranno chiudere nel migliore dei modi una stagione altalenante, riscattare la recente sconfitta contro la Roma e soprattutto evitare lo scenario dei trentaduesimi di Coppa Italia ad agosto contro il Bari. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Milan-Monza? Ecco le quote

Milan-Monza è una sfida che, dal punto di vista della classifica, ha poco da offrire. Il Milan cercherà di imporsi e controllare il gioco, mentre il Monza proverà a difendersi con ordine per chiudere la stagione con una prestazione dignitosa, salutando la categoria a testa alta. Considerando l’andamento recente delle due squadre,

Quote Milan-Monza Over/Under

Il nostro Pronostico Milan-Monza Gol Sì/No

Nell’ultimo turno di campionato, entrambe le squadre sono riuscite ad andare a segno, dimostrando una certa vivacità offensiva in questo finale di stagione. Quella tra Milan e Monza si preannuncia come una sfida utile a chiudere al meglio un campionato altalenante, caratterizzato da pochi alti e diversi momenti difficili per entrambe le squadre. Sul piano offensivo, le due squadre possono contare su elementi di qualità: il Milan farà affidamento su Felix, mentre il Monza punterà su Caprari, chiamato a lasciare il segno nell’ultima gara prima del ritorno in Serie B.

, segnale evidente che anche gli operatori si aspettano una sfida ricca di gol. Di seguito, presentiamo il confronto delle quote Under/Over di diversi operatori:Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match di Serie A come Milan Monza senza effettuare alcun deposito. Per ulteriori informazioni, consigliamo di visionare la nostra pagina sui bonus senza deposito . Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Alla luce di questi elementi, ci sono tutte le premesse per una gara in cui entrambe le formazioni troveranno la via della rete. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Milan Monza tra diversi bookies:



Milan-Monza: i precedenti

Statistiche Milan-Monza

Nel corso della storia, Milan e Monza si sono affrontati 16 volte, con un bilancio nettamente favorevole ai rossoneri: 14 vittorie per il Milan e 2 successi per il Monza, senza mai un pareggio. L’ultimo confronto risale allo scorso novembre, quando il Milan si è imposto con il punteggio di 1-0. L’ultima vittoria del Monza, invece, è arrivata il 18 febbraio 2024, con un sorprendente 4-2 a favore dei brianzoli.

Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Milan Monza, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti scommesse:

Il Milan non mantiene la porta inviolata da 4 giornate.

Negli ultimi 5 incontri disputati, in 4 occasioni il Milan è stata la prima squadra a subire gol.

Negli ultimi 5 match giocati, in 4 occasioni il Milan ha ricevuto meno di 10.5 cartellini.

Negli ultimi 10 incontri tra le due squadre, in 8 occasioni ci sono stati meno di 4.5 cartellini.

Negli ultimi 5 incontri tra le due squadre, in 4 occasioni sono stati assegnati meno di 10.5 calci d’angolo.

Le probabili formazioni Milan Monza