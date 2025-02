Milan-Verona pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Operatore Maggiorata Pulisic 1° Marcatore

Pronostico Milan-Verona: confronto quote e il parere dei bookies

Il Milan ha una rosa nettamente più forte rispetto agli avversari. Leao e compagni inoltre vogliono riscattarsi subito dalla sconfitta in Champions per ripartire al meglio e recuperare punti preziosi in campionato. In virtù di ciò consiglio il "Segno 1". Andrea Stefanetti

Dopo lo stop rimediato in casa del Feyenoord in Champions, il Milan si prepara a ospitare il Verona nel 25° turno di campionato. Prima di svelare il mio pronostico e analizzare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto, vi consiglio di dare un'occhiata alleEcco invece le quote di Milan-Verona di diversi operatori:I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta nei playoff di Champions League contro il Feyenoord (2-1). Anche gli ospiti sono reduci dalla pesante sconfitta casalinga rimediata contro l’Atalanta nell’ultimo turno di campionato.. Entrambe le squadre vogliono provare a dare una scossa alla loro classifica ma, forte del sostegno di San Siro, il Milan è obbligato a conquistare i tre punti. Dovrà però fare attenzione al Verona che in trasferta dà sempre del filo da torcere.Prima di visionare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto sul 25° turno di Serie A, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla massima competizione calcistica italiana:

Quale sarà il risultato esatto di Milan Verona? Il parere dei bookies

Allo stadio San Siro andrà in scena un match in cui il Milan è nettamente favorito. Dopo un’attenta analisi sul parere dei bookies, sembra che. La quota maggiore è offerta da Sisal a 9.25 rispetto a Quigioco fermo a 9.20 e Betsson a 8.75

Milan-Verona: i precedenti

Milan Verona: le probabili formazioni

Le due formazioni si sono sfidate 97 volte nella storia. Il bilancio è a favore del Milan con 37 vittorie, 28 pareggi e 14 vittorie per il Verona. L’ultimo match risale a dicembre 2024 dove i rossoneri si sono imposti in trasferta per 0–1.

Ecco le probabili scelte dei due allenatori in vista della sfida valida per il 25° turno di Serie A:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Daniliuc, Coppola, Dawidowicz; Tchatchoua, Niasse, Bernede, Bradaric; Suslov; Sarr, Mosquera.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

Il match tra Milan e Verona, valido per il 25° turno di Serie A, è in programma sabato 15 febbraio alle ore 20.45. Il match sarà visibile su DAZN (disponibile su tutte le smart tv e piattaforme come tablet, smartphone e console da gioco) ma anche su Sky Sport Calcio e Sky Sport Uno.