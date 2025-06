Musetti-Alcaraz pronostico e quote: la chicca del nostro esperto sui Doppi Falli

Quote Musetti-Alcaraz (Semifinale Roland Garros)

Pronostico Musetti-Alcaraz: la chicca sui doppi falli

Alcaraz parte nettamente favorito e Musetti, per provare a metterlo in difficoltà, sarà costretto a forzare maggiormente il servizio, esponendosi così al rischio di commettere più doppi falli. Per questo motivo, il consiglio è puntare sul segno 1 nella quota 1X2 dedicata ai Doppi Falli. Alessandro Pallotta

Venerdì 6 giugno, non prima delle 14:30,. Lo spagnolo parte favorito secondo le quote dei principali operatori, ma dovrà fare molta attenzione al tennis vario e talentuoso dell'azzurro. Prima di mostrarvi il mio pronostico sul match, diamo un'occhiata alle quote su Musetti-Alcaraz di alcuni bookmaker.Dall'analisi preliminare delle quote su Musetti-Alcaraz, il tennista spagnolo parte nettamente favorito con una quota media di 1.13. Secondo i siti scommesse quindi, Musetti (messo in lavagna oltre quota 5.00) dovrà compiere un'impresa contro Alcaraz per sovvertire i pronostici.

Chi vincerà il primo set nel match Musetti-Alcaraz? Il nostro parere

A mio avviso, Alcaraz imporrà subito il proprio ritmo nel primo set, prendendo il controllo del gioco sin dalle fasi iniziali. Solo a partire dal secondo parziale potrebbe concedere qualcosa in più a Musetti. In quest'ottica, il consiglio è puntare sul Multiscore 0-6, 1-6, 2-6 in favore del tennista spagnolo nel primo parziale. Alessandro Pallotta

Bookmaker Ris. Esatto 1° Set 0-6/1-6/2-6 3.15 3.15

Musetti-Alcaraz: i precedenti

Statistiche e curiosità di Musetti-Alcaraz

Dalla sconfitta contro Rune nell'ATP di Barcellona, Alcaraz ha sempre vinto trionfando a Roma.

In questo Roland Garros, sia Musetti che Alcaraz hanno concesso tre set agli avversari.

Il match disputato da Alcaraz contro Paul, è durato solo 1 ora e 34 minuti.

Prima di analizzare i precedenti e svelare alcune curiosità interessanti sul match, ecco alcuni spunti utili per gli appassionati di betting tennistico:Negli ultimi sette confronti diretti, Alcaraz ha nettamente dominato il bilancio con sei vittorie contro una sola di Musetti. L’unico successo dell’azzurro risale al 2022, quando si impose per 2-1 all’ATP di Amburgo. Più recentemente, circa un mese fa, lo spagnolo ha vinto con un secco 2-0 nell’ultimo precedente disputato a Roma.Ecco invece alcune interessanti curiosità su Musetti-Alcaraz, che possono risultare utili anche per piazzare delle giocate sul match: