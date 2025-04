Napoli-Empoli pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Getty Images

Confronto quote Napoli-Empoli + maggiorate ed esclusive

Lunedì 14 aprile, con fischio d’inizio alle ore 20:45,. Il Maradona sarà lo stadio in cui si giocherà il posticipo del lunedì del 32º turno di Serie A, che si preannuncia divertente. Dopo aver pareggiato sul campo del Bologna, gli azzurri di Antonio Conte vogliono tornare alla vittoria per continuare la rincorsa all’Inter capolista. I toscani, invece, sono reduci dal pareggio col Cagliari e cercano punti per uscire dalla zona retrocessione. In questo articolo,Da un’analisi preliminare delle quote per il match, emerge che la squadra di Antonio Conte è considerata favorita dai bookmaker, con una media di 1.30. La vittoria dell’Empoli, invece, è quotata a oltre 9 volte la posta in palio, a testimonianza delle grosse difficoltà che potrebbe avere la squadra di Roberto D’Aversa in casa della seconda in classifica.

Il nostro Pronostico Napoli-Empoli sul vincente

A mio avviso e tenendo in considerazione che giocherà davanti il proprio pubblico, il Napoli batterà l’Empoli. La squadra di Antonio Conte ha conquistato un pareggio a Bologna che ha lasciato l’amaro in bocca, per questo ora vorrà tornare a vincere per continuare la ricorsa all’Inter, sempre a +3 in classifica. Possibile che gli azzurri proveranno a segnare diverse reti per lanciare un segnale ai nerazzurri in vista del rush finale del campionato Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Napoli-Empoli? Ecco le quote

Da un lato, troviamo un Napoli che vuole riscattare il pareggio col Bologna dell’ultimo turno e tornare a vincere, spinto dal supporto di un Maradona sold out. Dall’altro, invece, un Empoli che cerca disperatamente punti per la salvezza: in questo momento la squadra di D’Aversa sarebbe retrocessa. Pertanto, i risultati più probabili sono un 2-0 o un 2-1 in favore del Napoli.

Quote Napoli-Empoli Over/Under

Il nostro Pronostico Napoli-Empoli Gol Sì/No

Il Napoli difficilmente vorrà commettere un passo falso che potrebbe essere deleterio per la corsa scudetto. Nelle ultime cinque sfide tra le due squadre non si è mai registrato il segno Goal. Il Napoli arriva alla sfida con la miglior difesa, mentre l’Empoli con il secondo peggior attacco (al pari del Venezia).

Infatti, le quote per l'Over 2,5 sono mediamente inferiori rispetto a quelle dell'Under. Dopo un'analisi accurata, siamo convinti che in questo match possano essere realizzati anche più di tre gol. Ci aspettiamo una gara quasi a senso unico, ma l'Empoli proverà a sfruttare quelle poche occasioni che gli verranno concesse per provare a far male. Di seguito, presentiamo il confronto delle quote Under/Over di diversi operatori. Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una partita equilibrata e con poche reti. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Napoli-Empoli tra diversi bookies:



Napoli Empoli: i precedenti

Statistiche Napoli Empoli

In sei delle ultime sette partite giocate dall’Empoli non si è registrato un Over 2,5.

L’Empoli è stata la prima squadra a subire un gol in quattro delle ultime cinque gare giocate.

In nove gare delle ultime dieci giocate dal Napoli, entrambe le squadre sono andate a segno.

Nelle ultime cinque partite disputate, il Napoli ha collezionato un Under 4,5 Cartellini

Le probabili formazioni Napoli-Empoli

Napoli (4-3-3) Empoli (3-4-2-1) Meret Vasquez Di Lorenzo Goglichidze J. Jesus Marianucci Rrahmani Viti Oliveira Sambia McTominay Grassi Lobotka Henderson Gilmour Pezzella Politano Esposito Lukaku Cacace Neres Colombo All. Conte All. D'Aversa Ultimo aggiornamento: 11 aprile

Napoli ed Empoli si sono affrontate 32 volte tra Serie A e Coppa Italia. Il bilancio complessivo sorride al Napoli, che ha conquistato 14 vittorie. L’ultima risale allo scorso ottobre, quando gli azzurri si sono imposti per 1-0 al Castellani grazie a un rigore trasformato da Kvaratskhelia. L’Empoli, però, non è da meno: ha vinto 12 volte, inclusi entrambi i confronti della scorsa stagione. I pareggi, invece, sono stati 6.Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Napoli Empoli, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse