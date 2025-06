Norvegia-Italia, pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Ultime news

Confronto quote Norvegia-Italia + maggiorate ed esclusive (Qualificazioni Mondiali)

Venerdì 6 giugno, con fischio d’inizio alle ore 20:45,. L’Ullevaal Stadion di Oslo sarà la sede della sfida, valevole per la fase di qualificazione ai Mondiali del 2026 che si giocheranno tra Stati Uniti, Messico e Canada, che si preannuncia aperta e combattuta. Gli azzurri sono reduci dall’eliminazione contro la Germania nella fase finale della UEFA Nations League e farà il suo esordio nel Girone I. La Norvegia, invece, ha vinto le prime due gare di qualificazione, battendo Moldavia e Israele. In questo articolo, vi presenteremo ilDa un’analisi preliminare delle quote per il match, emerge che laLa vittoria della Norvegia, invece, è quotata intorno a 2.60, a testimonianza del grande equilibrio che dovrebbe regnare nella sfida dell’Ullevaal Stadion di Oslo. Prima di scoprire il nostro pronostico su Norvegia-Italia, vi presentiamo la maggiorata selezionata dai nostri esperti:

Il nostro Pronostico Norvegia-Italia delle Qualificazioni Mondiali

A mio avviso e tenendo in considerazione l’alta posta in palio, la sfida tra Norvegia e Italia potrebbe anche finire in parità. I padroni di casa sono reduci da due vittorie e non vogliono perdere quello che, di fatto, è già uno spareggio per il primo posto. Dall’altro lato, invece, l’Italia esordisce nel Girone I e non vuole partire col piede sbagliato: perdere significherebbe compromettere già in partenza il cammino verso i Mondiali del 2026. Per questo motivo, un pareggio potrebbe essere il risultato più giusto Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Norvegia-Italia? Ecco le quote

Per Norvegia-Italia ci aspettiamo una partita aperta e combattuta, sicuramente anche con diversi gol. Da un lato, troviamo unaDall’altro, invece, troviamo l’Italia in una fase di rinnovamento e che deve fare i conti con diverse defezioni soprattutto nel reparto difensivo.

Quote Norvegia-Italia Over/Under

Il nostro Pronostico Norvegia-Italia Gol Sì/No

Infatti, le quote per l'Over 2,5 sono mediamente inferiori rispetto a quelle dell'Under. Ci aspettiamo una gara aperta, con le due squadre che attaccheranno per segnare e portare a casa i tre punti. Di seguito, presentiamo il confronto delle quote Under/Over di diversi operatori:

La nostra previsione è che entrambe le squadre segneranno almeno una rete. Le motivazioni principali sono:

L’approccio offensivo di entrambe le nazionali.

La difesa italiana, al momento, non dà certezze.

Haaland e Retegui sono in forma e pronti a colpire.

Per questi motivi, consigliamo di puntare sull’opzione Gol Sì. Qui sotto, il confronto quote tra i bookmaker per l’esito Gol/No Gol:



Norvegia-Italia: i precedenti

Italia e Norvegia si sono affrontate 17 volte. Gli azzurri conducono il bilancio con 10 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. Le ultime due sfide, nelle qualificazioni a Euro 2016, sono terminate entrambe con il successo italiano. L’ultima vittoria norvegese risale a un’amichevole del 2000. I precedenti suggeriscono un lieve vantaggio per gli uomini di Spalletti.

Statistiche Norvegia-Italia

Ecco alcune statistiche utili per preparare le vostre scommesse su Norvegia-Italia:

La Norvegia ha segnato per prima in 6 delle ultime 7 partite.

In 7 degli ultimi 8 match dell’Italia, entrambe le squadre sono andate a segno.

La Norvegia ha chiuso le ultime 7 partite con Over 2,5.

In 7 delle ultime 9 partite dell’Italia, si è verificato un Under 4,5 cartellini.

In 5 delle ultime 7 partite della Norvegia, si è registrato un Under 10,5 corner.

Le probabili formazioni Norvegia-Italia

NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigard, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg, Schjelderup; Haaland, Sorloth.

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Gatti, Bastoni; Cambiaso, Barella, Ricci, Tonali, Udogie; Raspadori; Retegui.