Olanda-Malta pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Le ultime news

Getty Images

Confronto quote Olanda-Malta + maggiorate ed esclusive (Qualificazioni Mondiali)

Martedì 10 giugno alle ore 20:45, all’Euroborg di Groningen, nei Paesi Bassi,, che si svolgeranno tra Stati Uniti, Canada e Messico. I padroni di casa arrivano a questa partita dopo la vittoria per 0-2 contro la Finlandia, mentre Malta ha ottenuto un pareggio senza reti contro la Lituania. In questo articolo vi presentiamo il pronostico dei nostri esperti, accompagnato da un’analisi approfondita delle migliori quote Olanda-Malta offerte dai principali bookmaker.Dall’analisi delle quote proposte dai principali bookmaker,. La vittoria di Malta, invece, viene quotata a circa 41 volte la posta, a conferma delle grandi difficoltà che la squadra maltese potrebbe incontrare contro i padroni di casa. Prima di entrare nel dettaglio del pronostico dei nostri esperti su Olanda-Malta, vi segnaliamo una quota maggiorata appositamente selezionata per questo incontro:

*Quota sottoposta a variazioni termini e condizioni.

Il nostro Pronostico Olanda-Malta delle Qualificazioni Mondiali

Secondo me, l’Olanda non avrà problemi a conquistare la vittoria. Gli Orange hanno un progetto chiaro e una precisa idea di gioco. Malta, in questo momento, rappresenta un’opportunità per raccogliere altri punti dopo quelli ottenuti contro la Finlandia e prepararsi alle sfide più impegnative del girone, come quella contro la Polonia. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Olanda Malta? Ecco le quote

L’Olanda parte favorita nel confronto con Malta, forte di un'organizzazione tattica solida e di un attacco particolarmente efficace. La squadra di casa attraversa un ottimo momento di forma e ha tutte le carte in regola per imporsi. Malta, pur mostrando determinazione, si trova di fronte a una sfida proibitiva, complice il netto divario tecnico tra le due formazioni., che dovrebbero controllare il match senza troppi problemi, sfruttando le occasioni per segnare e mantenendo la porta inviolata.

*Le quote possono essere sottoposte a variazioni

Quote Olanda-Malta Over/Under

Il nostro Pronostico Olanda-Malta Gol Sì/No

Le quote per l’Over 2.5 sono infatti nettamente più basse rispetto a quelle per l’Under. Di seguito vi proponiamo un confronto delle quote Under/Over 2.5 offerte dai principali operatori:Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sulle Qualificazioni Mondiali senza effettuare alcuna ricarica. Per ulteriori info, consigliamo di visiare la nostra pagina sui bonus senza deposito

A nostro avviso, il match tra Olanda Malta potrebbe concludersi con solo una delle due squadre a segno. Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

In tutti i precedenti tra le due squadre, Malta non ha mai segnato un gol.

L’Olanda è imbattuta da 5 giornate.

Malta non segna da 4 partite.

Per questi motivi, ci sono tutte le condizioni per una gara a senso unico, con i padroni di casa destinati a prendere il controllo del match fin dalle prime battute. Qui sotto, il confronto quote tra i bookmaker per l’esito Gol/No Gol:



Olanda-Malta: i precedenti

Olanda e Malta si sono affrontate 6 volte, con un bilancio nettamente a favore degli olandesi, che hanno sempre conquistato la vittoria. L’ultimo confronto risale agli Europei del 1994/95, quando l’Olanda si impose con un netto 4-0.

Statistiche Olanda-Malta

Ecco alcune statistiche utili per preparare le vostre giocate su Olanda-Malta:

Negli ultimi 5 match disputati, in 4 occasioni l’Olanda ha ricevuto meno di 4.5 cartellini.

Negli ultimi 7 incontri, in tutte le occasioni l’Olanda ha ottenuto meno di 10.5 calci d’angolo.

Negli ultimi 9 match, in tutte le occasioni Malta ha ottenuto meno di 10.5 corner.

In 5 dei 6 precedenti tra le due squadre sono stati segnati più di 2.5 gol.

Le probabili formazioni Olanda-Malta

Olanda (4-3-3): Flekken; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Aké; Gravenberch, De Jong, Reijnders; Frimpong; Depay, Gakpo. Ct: Koeman.

Malta (4-2-3-1): Bonello; Muscat, Carragher, Pepe, Camenzuli; Guillaumier, Satariano; J. Jones, Teuma, J. Mbong; P.Mbong. Ct: De Leo.