Porto-Roma pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Pronostico Porto-Roma: confronto quote e il parere dei bookies

Non mi trovo d’accordo con i bookmaker, secondo me la Roma non perderà questa partita. Ranieri ha dato mentalità e stimoli alla squadra e sa gestendo bene le energie fisiche e mentali dei propri giocatori. La Roma non perderà questa gara, secondo me verrà fuori un pareggio. Andrea Stefanetti

Domani sera, alle ore 21:00, la Roma volerà in Portogallo per sfidare il Porto. Prima di svelare il mio pronostico e analizzare le quote dei bookmaker per il risultato esatto, vi consiglio di dare un'occhiata alla quotaEcco invece le quote di Porto-Roma di diversi operatori:La Roma vorrà guadagnare un risultato positvo per poi giocarsi le proprie carte di qualificazione all’Olimpico, davanti ai propri tifosi.. I portoghesi infatti, sono notoriamente difficili da battere, soprattutto davanti al loro pubblico all’Estadio do Dragão. Per questo motivo, la Roma dovrà disputare una partita quasi perfetta se vorrà sovvertire i pronostici e ottenere un risultato positivo.Prima di visionare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto sui Playoff di Europa League, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla ex Coppa Uefa:

Quale sarà il risultato esatto di Porto-Roma? Il parere dei bookies

Secondo i bookmaker, la sfida potrebbe terminare in parità con entrambe le squadre che segnano un gol.. Troviamo la quota dell’1-1 a 6.00 su Goldbet, 6.50 su Betsson e Sisal. Per la Roma sarebbe un ottimo risultato in vista del ritorno nella capitale.

Porto-Roma: i precedenti

Porto-Roma: le probabili formazioni

I confronti totali tra Roma e Porto sono stati sei. Di questi, i portoghesi hanno vinto in 3 occasioni, mentre in 2 partite il risultato è stato un pareggio, e solo una volta la Roma è riuscita ad imporsi. In questo nuovo doppio confronto, la squadra giallorossa avrà l'opportunità di pareggiare il conto delle vittorie contro il Porto.

Ecco le probabili scelte dei due allenatori in vista della sfida valida per l'andata dei Playoff di Europa League:

PORTO (3-5-2): Diogo Costa; Pedro, Perez, Djalo; Joao Mario, Moura, Varela, Eustaquio, Mora; Pepe, Omorodion.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

La partita di Europa League tra Porto e Roma sarà visibile sui canali Sky Sport. Sky detiene i diritti esclusivi per tutte le partite della UEFA Europa League 2024/2025, che saranno trasmesse sui canali Sky Sport, con la possibilità di seguire gli aggiornamenti in tempo reale anche tramite i canali Diretta Gol.