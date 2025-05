PSG-Inter pronostico Finale Champions e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Confronto quote PSG-Inter + maggiorate ed esclusive (Finale Champions)

Sabato 31 maggio, con fischio d’inizio alle ore 21:00, l’Inter di Simone Inzaghi sfiderà il PSG di Luis Enrique. La gara, valevole per la finale di Champions League, si giocherà all’Allianz Arena di Monaco di Baviera e si preannuncia apertissima e combattuta. Dopo aver vinto con largo anticipo la Ligue 1, i francesi hanno battuto lo Stade Reims con un largo 3-0 nella finale di Coppa di Francia. I nerazzurri invece, hanno battuto il Como in trasferta, non riuscendo però a bissare la vittoria dello scudetto. In questo articolo, vi presenteremo ilDa un’analisi preliminare delle quote per il match, emerge che la squadra di Luis Enrique è considerata favorita per la vittoria, con una media di 2.30. La vittoria dell’Inter, invece, è quotata poco oltre 3 volte la posta in palio, a testimonianza dell’equilibrio che potrebbe regnare nella finale dell’Allianz Arena.

*Quota sottoposta a variazioni termini e condizioni.

Il nostro Pronostico PSG-Inter sul vincitore della Finale di Coppa dei Campioni

A mio avviso e vista l’alta posta in palio, l’Inter potrebbe battere il PSG. Nonostante la delusione per la mancata vittoria in campionato, i nerazzurri hanno messo nel mirino la quarta Champions League della propria storia. Non sarà facile, ma la squadra di Simone Inzaghi ha tutte le carte in regola per vincere la finale di Monaco di Baviera. L’Inter avrà a disposizione tutta la rosa e ritrova anche Lautaro Martinez. Dall’altro lato, però, il PSG è in un grandissimo momento. Luis Enrique punta al triplete dopo aver vinto Ligue 1 e Coupe de France. I francesi sono carichi e galvanizzati. Sarà sicuramente una sfida divertente e ricca di spettacolo Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di PSG-Inter? Ecco le quote

Da un lato, troviamo il PSG che è un’autentica macchina da gol: 12 reti segnate nelle ultime quattro gare giocate per gli uomini di Luis Enrique. Dall’altro, invece, troviamo l’Inter che deve togliersi di dosso le scorie per la mancata vittoria del campionato ma che sa trasformarsi in UEFA Champions League. Pertanto, i

*Le quote possono essere sottoposte a variazioni

Quote PSG-Inter Over/Under

Il nostro Pronostico PSG-Inter Gol Sì/No

Entrambe le squadre puntano alla prestigiosa vittoria: inutile fare calcoli, PSG e Inter attaccheranno per segnare e portare a casa la Champions League. In otto delle ultime dieci partite del PSG, entrambe le squadre hanno segnato almeno un gol. Entrambe le compagini faranno affidamento su attacchi granitici: il PSG punterà su Khvicha Kvaratskhelia e Ousmane Dembélé, l’Inter su Marcus Thuram e Lautaro Martinez.

. Infatti, le quote per l’Under 2,5 sono mediamente inferiori rispetto a quelle dell’Over. Dopo un’analisi accurata, siamo convinti che in questo match possano comunque essere realizzati più di tre gol. Di seguito, presentiamo il confronto delle quote Under/Over di diversi operatori.Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sulla Finale di Champions League senza effettuare alcuna ricarica. Per ulteriori info, consigliamo di visiare la nostra pagina sui bonus senza deposito . Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una bella sfida, in cui entrambe le formazioni potrebbero essere protagoniste sotto porta. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di PSG-Inter tra diversi bookies:



Prima di visionare il focus dei precedenti, delle statistiche e delle probabili scelte dei due allenatori per la partita valida per la Finale di Coppa dei Campioni, ecco alcuni approfondimenti utili:

PSG-Inter: i precedenti

Statistiche PSG-Inter

Nelle ultime sei partite giocate, l’Inter è stata la prima squadra a segnare.

In tutti gli ultimi cinque incontri giocati dal PSG si è registrato un Over 2,5.

L’Inter ha concluso il primo tempo in vantaggio nelle ultime cinque gare giocate.

In cinque delle ultime sei gare giocate dal PSG si è registrato un Under 10,5 Corner.

In nove degli ultimi dieci incontri giocati dal PSG si è registrato un Under 4,5 Cartellini.

Le probabili formazioni di PSG-Inter

PSG (4-3-3) Inter (3-5-2) Donnarumma Sommer Hakimi Pavard Marquinhos Acerbi Pacho Bastoni Nuno Mendes Dumfries João Neves Barella Vitinha Calhanoglu Fabian Ruiz Mkhitaryan Doué Dimarco Dembélé Lautaro Martinez Kvaratskhelia Thuram All. Luis Enrique All. Simone Inzaghi Ultimo aggiornamento: 26 maggio

PSG e Inter non si sono mai sfidate in incontri ufficiali. Quella dell’Allianz Arena di Monaco di Baviera, quindi, sarà la prima sfida. Intanto, però, PSG e Inter hanno giocato sei gare amichevoli. In tre occasioni ha vinto la squadra francese, ma l’ultima vittoria è data 2015. Due, invece, i successi nerazzurri, che hanno conquistato l’ultimo precedente dell’agosto del 2023. Un solo pareggio datato 1987.Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Paris Saint Germain-Inter, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse