PSV-Juventus pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Pronostico PSV-Juventus: confronto quote e il parere dei bookies

A mio giudizio il match terminerà in pareggio. La Juventus è spesso accusata di soffrire di "pareggite", ma in questa circostanza tale risultato sarebbe vantaggioso per i bianconeri, che, grazie al punteggio dell'andata, riuscirebbero comunque a qualificarsi. Andrea Stefanetti

Dopo la bella vittoria conquistata contro l'Inter, la Juventus si prepara ad affrontare la sfida di ritorno dei Playoff di Champions in casa del PSV. Prima di mostrarvi il mio pronostico e il parere dei bookies nelle quote risultato esatto, ecco laEcco invece le quote di PSV-Juventus di diversi operatori:La Juventus, dopo il 2-1 dell'andata, può anche puntare al pareggio per passare il turno. Diverso è il discorso per il PSV che, davanti ai propri tifosi, ha l'obbligo di vincere per strappare un pass per gli Ottavi.. Gli olandesi infatti potranno contare sull'apporto del proprio pubblico che tende a trascinare la squadra anche contro compagini qualitativamente superiori. La Juventus dovrà vendere cara la pelle per passare il turno e approdare agli Ottavi.Prima di visionare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto sulla sfida di ritorno dei Playoff di Champions, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla principale competizione europea:

Quale sarà il risultato esatto di PSV Juventus? Il parere dei bookies

I bookies sono d'accordo con la mia analisi e vedono come. Secondo gli operatori, entrambe le squadre riusciranno a segnare, ma nessuna di esse riuscirà a conquistare la vittoria sul campo (anche se un pareggio sarebbe sufficiente per la qualificazione della Juventus). La quota più alta per questo risultato è offerta da Betsson (7.00), seguita da Lottomatica e Goldbet, entrambe con una quota di 6.50.

PSV-Juventus: i precedenti

PSV Eindhoven -Juve: le probabili formazioni

Il PSV Eindhoven e la Juventus si sono incontrati per la prima volta il 17 settembre 2024, durante la fase a gironi della UEFA Champions League di questa stagione. La partita, giocata all'Allianz Stadium di Torino, ha visto la vittoria della Juventus con un 3-1. I gol che hanno deciso l'incontro sono stati segnati da Yildiz, McKennie e Nico González per i bianconeri, mentre l'unica rete del PSV è stata messa a segno da Saibari nel finale. Nel match di andata, la Juventus ha avuto ancora la meglio per 2-1, grazie al gol decisivo di Mbangula all'82°.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici in vista del ritorno dei Playoff di Coppa dei Campioni:



PSV (4-2-3-1): Drommel; Karsdorp, Schouten, Flamingo, Mauro Junior; Veerman, Salibari; Bakayoko, Til, Perisic; De Jong.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Kelly; Locatelli, Douglas Luiz; Nico Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

La partita PSV-Juve, valida per il ritorno dei Sedicesimi di Champions League, si giocherà a partire dalle ore 21:00 di mercoledì 19 febbraio e sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva su Amazon Prime. La piattaforma è visibile su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, notebook, console di gioco e smart tv abilitate.