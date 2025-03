Real Madrid-Atletico pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Getty Images

Pronostico Real Madrid-Atletico Madrid: confronto quote e il parere dei bookies

Concordo con i bookmakers e sono dell'idea che il Real Madrid abbia ottime possibilità di vincere il match. I 'Blancos', quando si tratta di competizioni europee, riescono a trasformarsi, come hanno già dimostrato nella doppia sfida contro il City. Prevedo una vittoria su misura per loro, grazie alla loro esperienza e capacità di esaltarsi in queste occasioni. Andrea Stefanetti

I riflettori degli appassionati del mondo del calcio sono puntati al. Martedì 4 marzo, alle ore 21:00, andrà in scena il primo atto della doppia sfida valida per gli Ottavi di Champions League. Prima di mostrarvi il mio pronostico e il parere dei bookies nelle quote risultato esatto, ecco laEcco invece le quote di Real Madrid-Atletico Madrid di diversi operatori:Il Real Madrid dovrà fare leva sul 'fattore campo' per affrontare il match di ritorno con un margine di vantaggio. L'Atletico, invece, cercherà almeno un pareggio, con l'obiettivo di giocarsi la partita decisiva davanti ai propri tifosi.Il Real Madrid secondo i bookies è il favorito nel Derby contro l'Atletico. I 'Blancos', nelle partite europee da "dentro o fuori", tendono a esaltarsi e, davanti al pubblico del Bernabeu, hanno ottime possibilità di ottenere una vittoria che potrebbe rivelarsi fondamentale in vista del ritorno. Tuttavia, bisogna fare attenzione all'Atletico, che negli ultimi anni ha saputo mettere in difficoltà il Real Madrid anche in Champions.Prima di dare un'occhiata al parere dei bookies nelle quote risultato esatto sulla partita d'andata degli Ottavi di Champions, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla Coppa dei Campioni:

Quale sarà il risultato esatto di Real Madrid-Atletico? Il parere dei bookies

I bookies puntano su un pareggio con gol, in particolare sul punteggio di 1-1. I maggiori operatori del betting quindi, prevedono una partita equilibrata in cui entrambe le compagini troveranno la via del gol ma nessuna delle due riuscirà a conquistare la vittoria. La miglior quota per questo risultato esatto è offerta da Betsson (6.75), nel confronto con Lottomatica e Goldbet (6.00)

Real Madrid-Atletico Madrid: i precedenti

Real Atletico: le probabili formazioni degli Ottavi di Finale

Dal 2014 ad oggi, si sono registrati sei confronti in Champions League tra Atletico Madrid e Real Madrid., due delle quali hanno portato alla conquista del titolo di Champions League. L'ultimo incontro, vinto dall'Atletico Madrid con un 2-1, non è però servito ad evitare l'eliminazione dalla competizione, dato che all'andata il Real Madrid si era imposto con un netto 3-0.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici in vista del match d'andata degli Ottavi di Champions:

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger, Mendy; Ceballos, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappe, Vinicius.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Molina, Le Normand, Lenglet, Azpilicueta; Giu. Simeone, Llorente, De Paul, Samuel Lino; Griezmann, Alvarez.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

La sfida tra Real Madrid e Atletico Madrid sarà trasmessa su Sky Sport. Gli spettatori potranno seguire il match sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 252. Inoltre, l'incontro sarà disponibile in streaming su Sky GO e NOW TV, accessibili tramite le app dedicate per dispositivi mobili come smartphone e tablet.