Roma-Cagliari pronostico e quote: il consiglio dell'esperto sul match del 16-03

Pronostico Roma-Cagliari: confronto quote e il consiglio dell'esperto sul 29° turno - 16 marzo

Altra partita da vincere per la Roma. Dal mio punto di vista, la squadra giallorossa è l’assoluta favorita per la vittoria. La squadra di Ranieri difficilmente si lascerà scappare un’importante occasione per recuperare ulteriore terreno in classifica Andrea Stefanetti

Domenica 16 marzo, alle ore 16:00, la Roma di Ranieri ospita il Cagliari di Nicola. Prima di mostrarvi il, ecco la quota consigliata dai nostri esperti sulla sfida del 29° turno di Serie A.Ecco invece le quote di Roma-Cagliari di diversi operatori:I giallorossi hanno vinto 0-1 contro l’Empoli nell’ultimo turno, il quinto successo di fila in campionato. I rossoblù, invece, hanno pareggiato 1-1 all’Unipol Domus Arena contro il Genoa.I giallorossi hanno ritrovato tranquillità e fiducia e ora sono in un ottimo momento di forma: un’altra vittoria metterebbe ancor più pressione alle altre squadre in lotta per un piazzamento europeo.Prima di visionare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto sulla 29esima giornata di campionato, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla Serie A:

Quale sarà il risultato esatto di Roma-Cagliari? L'opinione dei bookmaker

La Roma va a caccia della sesta vittoria consecutiva in campionato.QuiGioco offre la quota più alta, a 7.40, mentre Snai e Betsson pagano rispettivamente 7.25 e 7 volte la posta.

Roma-Cagliari: i precedenti

Le probabili formazioni di Roma Cagliari

La Roma ha sfidato 98 volte nella storia il Cagliari. Il bilancio sorride alla società giallorossa, che ha vinto 45 precedenti. I pareggi sono 29, mentre le vittorie rossoblù sono 24. La gara d’andata giocata all’Unipol Domus Arena è terminata 0-0, che ha posto fine alla striscia di quattro vittorie consecutive della Roma.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici in vista della partita valida per il 29° turno di Serie A:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Rensch, Pisilli, Koné, El Sharaawy; Pellegrini, Soulé; Shomurodov.

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Adopo, Makoumbou; Felici, Viola, Zortea; Piccoli.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

La sfida tra Roma e Cagliari, in programma domenica 16 marzo 2025 alle ore 16:00, sarà visibile sull’app di DAZN, che può essere scaricata su smart TV, console di gioco (PlayStation e Xbox One) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.