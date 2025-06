Seattle-PSG pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Getty Images

Confronto quote Seattle-PSG + maggiorate ed esclusive

Questa sera, alle ore 21:00, andrà in scena Seattle Sounders-PSG, match valido per il terzo turno del girone B del Mondiale per club. Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta: i padroni di casa hanno ceduto all’Atletico Madrid, mentre il PSG è stato battuto dal Botafogo. Una sfida che si preannuncia decisiva per il passaggio del turno.Secondo i principali bookies, il PSG parte nettamente favorito per il successo contro il Seattle Sounders. La vittoria dei parigini è quotata intorno a 1.20, segnale chiaro della voglia di riscatto dopo lo scivolone contro il Botafogo. Ben diversa la situazione dei padroni di casa: un loro successo è quotato oltre 13 volte la posta, a conferma delle difficoltà incontrate finora nella competizione, dove non sono ancora riusciti a conquistare nemmeno un punto.

Il nostro Pronostico Seattle-PSG sul vincente

A mio avviso, il PSG conquisterà la vittoria. I parigini faranno il possibile per non fallire l’ultima partita della fase a gironi e staccare il pass per gli ottavi di finale. Dopo aver trionfato in Ligue 1, Coppa di Francia, Supercoppa e aver sollevato per la prima volta nella sua storia la Champions League, il club parigino punta ora a completare un'annata storica aggiudicandosi anche il primo Mondiale per Club. Massima attenzione però al Seattle Sounders: la squadra di Brian Schmetzer, già eliminata, vorrà comunque salutare la competizione con una prestazione d’orgoglio davanti al proprio pubblico. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Seattle-PSG? La chicca dell'esperto

Entrambe le squadre cercano riscatto dopo la sconfitta nell’ultimo match. Tuttavia,Questi risultati riflettono la superiorità tecnica della rosa parigina e la capacità della squadra di reagire prontamente alle difficoltà. Il PSG, forte di una formazione più profonda e di maggiore esperienza internazionale, parte con i favori del pronostico e ha tutte le carte in regola per imporsi con autorevolezza in questa sfida decisiva.

Quote Seattle-PSG Over/Under

Le quote per l’Over 2.5 sono infatti mediamente più basse rispetto a quelle per l’Under, segnale chiaro dell’attesa per una partita aperta e ricca di gol. L’attacco del PSG, unito alla voglia dei padroni di casa di chiudere con dignità, contribuisce a rafforzare questa previsione. A seguire, vi presentiamo un confronto dettagliato delle quote Under/Over 2.5 proposte dai principali bookmaker:Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match del Mondiale per Club senza effettuare alcun versamento. Per ulteriori info, consigliamo di visiare la nostra pagina sui bonus senza deposito

Statistiche Seattle-PSG

In 5 delle ultime 7 partite, il PSG è stata la prima squadra a trovare la via del gol.

In 4 delle ultime 5 gare, il Seattle Sounders ha subito la prima rete del match.

Il PSG ha chiuso in vantaggio il primo tempo in 5 delle ultime 7 partite disputate.

In tutte le ultime 6 partite, il Seattle Sounders ha registrato meno di 10.5 calci d’angolo.

In 4 delle ultime 5 sfide, il Seattle Sounders ha ricevuto meno di 4.5 cartellini.

Probabili formazioni di Seattle-PSG

Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Seattle PSG, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse : Frei; Alex Roldan, Ragen, Bell, Baker-Whiting; Cristian Roldan, Vargas; De la Vega, Rusnak, Rothrock; Musovski. Allenatore: Schmetzer.: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Ramos, Barcola. Allenatore: L. Enrique.