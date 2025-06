Sinner-Alcaraz pronostico e quote: la chicca sui break del nostro esperto

Quote Sinner-Alcaraz (Finale Roland Garros)

Pronostico Sinner-Alcaraz: almeno due break nel primo set

Per Sinner-Alcaraz mi aspetto una finale del Roland Garros spettacolare, con colpi di scena fin dal primo set. In particolare, prevedo almeno due break già nel parziale d’apertura: uno scenario plausibile potrebbe essere un break iniziale seguito da un immediato controbreak, a testimonianza dell’intensità degli scambi e dell’efficacia in risposta di entrambi. Alessandro Pallotta

Sabato 8 giugno, non prima delle 14:30,. Lo spagnolo parte favorito secondo le quote dei principali operatori, ma dovrà fare molta attenzione al nostro azzurro che finora ha disputato un torneo praticamente perfetto, non concedendo nemmeno un set agli avversari. Prima di mostrarvi il mio pronostico sul match, diamo un'occhiata alle quote su Sinner-Alcaraz di alcuni bookmaker.Come evidenziato dal confronto quote su Sinner-Alcaraz, l’azzurro è proposto con una quota media di 1.90. I principali siti scommesse assegnano quindi un leggero favore ad Alcaraz, quotato intorno a 1.80, complice il momento di forma dello spagnolo e gli ultimi precedenti a suo favore, tra cui il netto 2-0 ottenuto a Roma circa un mese fa.

*Quota sottoposta a variazioni.

Chi vincerà il primo set nel match Sinner-Alcaraz? Il nostro parere

Mi aspetto un primo set combattuto fino all’ultimo, con i due giocatori che spingeranno punto su punto fino almeno al dodicesimo game. In un finale tiratissimo, sarà Sinner a trovare lo spunto decisivo e a portarsi a casa il parziale d’apertura. Alessandro Pallotta

Bookmaker Sinner vince 1° Set 1.90 1.87

*Le quote possono essere sottoposte a variazioni

Sinner-Alcaraz: i precedenti

Statistiche e curiosità di Sinner-Alcaraz

Quella rimediata nella Finale di Roma contro Alcaraz, è stata l'unica sconfitta per Sinner da Ottobre 2024.

Alcaraz non perde un match dalla Finale di Barcellona contro Rune (20 aprile).

Sinner non ha concesso nemmeno un set in questo Roland Garros.

Alcaraz ha concesso 4 set agli avversari nel corso del torneo.

Prima di analizzare i precedenti e svelare alcune curiosità interessanti sul match, ecco alcuni spunti utili per gli appassionati di betting tennistico:Alcaraz-Sinner è ormai una delle grandi classiche del tennis contemporaneo. Nei 11 confronti diretti disputati finora, il bilancio pende leggermente dalla parte dello spagnolo: 6 successi contro i 5 dell’azzurro. Negli ultimi quattro incroci ufficiali — Roma, Pechino, Indian Wells e Roland Garros — ha sempre prevalso Alcaraz, mentre Sinner ha trovato l’unico acuto recente nel match esibizione del Six Kings Slam, vinto per 2 set a 1. Ora la rivalità si accende di nuovo nella finale del Roland Garros: chi riuscirà a scrivere il prossimo capitolo?Ecco invece alcune interessanti curiosità su Sinner-Alcaraz, che possono risultare utili anche per piazzare delle giocate sul match: