Sinner-De Jong pronostico e quote: la chicca sui break del nostro esperto

Quote Sinner-De Jong (ATP Roma)

Pronostico Sinner-De Jong: Over 3,5 Break di Sinner a 2.10

Sono d'accordo con i pronostici dei bookmaker: mi aspetto una vittoria netta di Sinner in due set. Durante l’analisi delle quote, ho individuato una giocata interessante: l’Over 3,5 break a favore dell’azzurro, proposto a una media di 2.10. Considerando la superiorità di Sinner, credo abbia ottime chance di strappare il servizio all’olandese almeno quattro volte, rendendo questa quota particolarmente invitante. Alessandro Pallotta

Dopo aver superato agevolmente Navone (6-3, 6-4),. L'azzurro, così come mostrato dalle quote dei principali operatore, parte nettamente con i favori del pronostico ma dovrà prestare particolare attenzione alla brillantenza del tennista olandese che nell'ultimo turno ha superato agevolmente lo spagnolo Davidovich Fokina (6-0, 6-2). Prima di mostrarvi il mio pronostico su Sinner-De Jong, diamo un'occhiata alle quote su Sinner-De Jong di alcuni bookmaker.Così come mostrato dal confronto quote su Sinner-De Jong, il tennista 'azzurro' presenta una quota media di 1.05. Secondo i maggiori siti scommesse quindi, servirà un'autentica impresa a De Jong per battere Sinner e accedere agli Ottavi di Finale dell'ATP di Roma.

*Quota sottoposta a variazioni.

Chi vincerà il primo set nel match Sinner-De Jong? Il nostro parere

Condivido l’analisi dei bookmaker, che vedono Sinner partire subito forte e aggiudicarsi il primo set. Dopo una breve fase di studio nei primi game, mi aspetto che l’azzurro prenda il controllo del match e chiuda il parziale iniziale in modo netto. La mia previsione? Un convincente 6-2 per il numero uno al mondo. Alessandro Pallotta

Bookmaker Sinner vince il 1° Set 6-2 4.30 4.00 4.00

*Le quote possono essere sottoposte a variazioni

Sinner-De Jong: i precedenti

Statistiche e curiosità di Sinner-De Jong

Sinner non perde un match da Ottobre 2024 (Sconfitta contro Alcaraz nel torneo di Pechino).

De Jong non ha concesso nemmeno un set agli avversari nei primi due turni dell'ATP di Roma

De Jong, nei primi due turni degli Internazionali di Roma, ha effettuato solamente 4 aces.

Impressionante anche la percentuale registrata nell’ultimo match contro Navone: Sinner ha vinto il 96% dei punti con la seconda di servizio, confermando l'efficacia di questo fondamentale anche nelle situazioni teoricamente più delicate.

Prima di analizzare i precedenti e svelare alcune curiosità interessanti sul match, ecco alcuni spunti utili per gli appassionati di betting tennistico:L’unico precedente tra Sinner e De Jong risale a gennaio 2024, nei trentaduesimi di finale degli Australian Open. In quell’occasione, l’azzurro dominò l’incontro con un netto triplo 6-2. A impressionare fu soprattutto la resa sulle seconde di servizio di Sinner: ben il 95% dei punti vinti.Ecco invece alcune interessanti curiosità su Sinner-De Jong, che possono risultare utili anche per piazzare delle giocate sul match: