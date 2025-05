Sinner-Gasquet pronostico e quote: la chicca sui match point del nostro esperto

GETTY

Quote Sinner-Gasquet (Secondo turno Roland Garros)

Pronostico Sinner-Gasquet: almeno due match point a 1.85

Sinner è ampiamente favorito per imporsi agevolmente contro il padrone di casa Gasquet. Il francese, però, come già accennato, possiede colpi in grado di mettere in difficoltà l’azzurro. Non è da escludere, dunque, che possa arrivare persino ad annullare un match point. Alessandro Pallotta

Dopo aver superato Rinderknech,. L’azzurro parte ampiamente favorito secondo le quote dei principali operatori, ma dovrà fare molta attenzione al rovescio del tennista francese, tra i colpi più spettacolari del circuito. Prima di mostrarvi il mio pronostico sul match, diamo un'occhiata alle quote su Sinner-Gasquet di alcuni bookmaker.Così come mostrato dal confronto quote su Sinner-Gasquet, il tennista 'azzurro' presenta una quota media di 1.01. Secondo i maggiori siti scommesse quindi, il navigato tennista francese (messo in lavagna oltre quota 13.00) dovrà compiere un autentico miracolo per sovvertire i pronostici e approdare al turno successivo del torneo.

*Quota sottoposta a variazioni.

Chi vincerà il primo set nel match Sinner-Gasquet? Il nostro parere

Mi aspetto che Sinner prenda subito in mano il controllo del match e si aggiudichi il primo set in modo netto, lasciando al massimo due game a Gasquet. In quest’ottica, un’opzione di valore potrebbe essere il Multiscore 6-0 / 6-1 / 6-2 a favore dell’azzurro nel primo parziale. Alessandro Pallotta

Bookmaker Ris. Esatto 1° Set 6-0/6-1 o 6-2 1.97 1.97

*Le quote possono essere sottoposte a variazioni

Sinner-Gasquet: i precedenti

Statistiche e curiosità di Sinner-Gasquet

Quella rimediata nella Finale di Roma contro Alcaraz, è stata l'unica sconfitta per Sinner da Ottobre 2024.

Gasquet ha superato Atmane al primo turno con il risultato di 3 set a 1.

Nell'ultimo turno, Gasquet ha vinto ben il 70% dei punti con la prima di servizio.

Prima di analizzare i precedenti e svelare alcune curiosità interessanti sul match, ecco alcuni spunti utili per gli appassionati di betting tennistico:Sono tre i precedenti tra Sinner e Gasquet, tutti a favore dell’azzurro. L’ultimo incrocio risale al Roland Garros dello scorso anno, quando l’altoatesino si impose con il punteggio di 6-4, 6-2, 6-4. Una prestazione non priva di errori, ma comunque efficace nei momenti chiave, in cui ha saputo mostrare grande cinismo e solidità nei punti decisivi.Ecco invece alcune interessanti curiosità su Sinner-Gasquet, che possono risultare utili anche per piazzare delle giocate sul match: