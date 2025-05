Sinner-Ruud pronostico e quote: la chicca sui doppi falli del nostro esperto //

Getty Images

Quote Sinner-Ruud (ATP Roma)

Pronostico Sinner-Ruud: Over 1,5 Doppi Falli di Ruud a 1.50

Sono d’accordo con i bookmaker: vedo Sinner vincente, anche se mi aspetto un primo set combattuto in cui l’azzurro saprà comunque imporsi. Per una giocata più ricercata, suggerisco l’Over 1,5 doppi falli di Ruud: il norvegese potrebbe rischiare di più al servizio per mettere pressione a Sinner, aumentando così le possibilità di commettere qualche doppio fallo di troppo. Alessandro Pallotta

Dopo aver superato i primi tre turni senza concedere un set agli avversari,. L'azzurro, così come mostrato dalle quote dei principali operatore, parte con i favori del pronostico ma dovrà prestare particolare attenzione alla solidità e all’efficacia del gioco del tennista norvegese che nell'ultimo turno ha superato agevolmente lo spagnolo Munar (6-3, 6-4). Prima di mostrarvi il mio pronostico sul match, diamo un'occhiata alle quote su Sinner-Ruud di alcuni bookmaker.Così come mostrato dal confronto quote su Sinner-Ruud, il tennista 'azzurro' presenta una quota media di 1.25. Secondo i maggiori siti scommesse quindi, Ruud (quotato in media oltre 3.50) dovrà fare un match perfetto per battere Sinner e accedere alle Semifinali dell'ATP di Roma.

Chi vincerà il primo set nel match Sinner-Ruud? Il nostro parere

Mi aspetto un primo set molto equilibrato, con almeno 12 game giocati. Per questo punto sul Risultato Esatto 1° set multiplo: 7-5 Sinner o 7-5 Ruud. Una scelta che mi permette di coprirmi in caso di colpo del norvegese, senza rinunciare alla quota interessante. Alessandro Pallotta

Bookmaker Ris. Esatto 1° Set 7-5 per Sinner o per Ruud 8.33 8.33 //

Sinner-Ruud: i precedenti

Statistiche e curiosità di Sinner-Ruud

Sinner non perde un match da Ottobre 2024 (Sconfitta contro Alcaraz nel torneo di Pechino).

Sinner ha vinto tutti i precedenti contro Ruud.

Ruud, nei primi tre turni degli Internazionali di Roma, ha commesso 4 doppi falli.

Sinner nel match contro Cerundolo ha vinto tutti i punti giocati con la seconda di servizio (30/30).

Prima di analizzare i precedenti e svelare alcune curiosità interessanti sul match, ecco alcuni spunti utili per gli appassionati di betting tennistico:Sinner ha sempre dominato nei precedenti contro Ruud: i due si sono affrontati quattro volte e l’azzurro ha sempre avuto la meglio. L’ultimo scontro risale alle Finals di Torino 2024, dove Sinner si impose con un netto 6-1, 6-2, offrendo una prestazione impressionante. Va però sottolineato che tutti i confronti si sono giocati su cemento indoor: sarà la prima volta che si sfidano sulla terra battuta.Ecco invece alcune interessanti curiosità su Sinner-Ruud, che possono risultare utili anche per piazzare delle giocate sul match: