Spagna-Francia pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Confronto quote Spagna-Francia + maggiorate ed esclusive (Nations League)

Giovedì 5 giugno, alle ore 21:00, la MHP Arena di Stoccarda sarà il teatro della. Entrambe le Nazionali arrivano a questo appuntamento dopo aver superato i quarti ai calci di rigore, dimostrando carattere e determinazione. In questo articolo vi presentiamo il pronostico dei nostri esperti, accompagnato da un’analisi approfondita delle migliori quote Spagna-Francia offerte dai principali bookmaker.Dall’analisi preliminare delle quote proposte dai principali bookmaker,. Il successo di Yamal e compagni è quotato intorno a 2.45, un valore che rispecchia la solidità della rosa e la volontà di difendere il titolo conquistato. Più alta invece la quota per la vittoria della Francia, che si aggira attorno a 3.20, segno delle possibili difficoltà che possono trovare nel confronto con gli iberici. Prima di entrare nel dettaglio del pronostico elaborato dai nostri esperti per Spagna-Francia, vi segnaliamo una quota maggiorata selezionata ad hoc per questo match:

Il nostro Pronostico Spagna-Francia di Nations League

Secondo me sarà la Spagna a conquistare la finale. Ci aspetta una sfida avvincente, a pochi giorni dalla conclusione delle competizioni europee e dei campionati nazionali. La Roja scenderà in campo con determinazione, decisa a difendere il titolo. Negli ultimi anni, la Francia ha spesso faticato contro gli spagnoli, come dimostrato anche a Euro 2024, quando fu proprio la Spagna a eliminare i transalpini in semifinale. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Spagna-Francia? Ecco le quote

Spagna e Francia si affrontano in un match equilibrato, ma la solidità difensiva e il talento offensivo degli spagnoli li rendono favoriti.

Quote Spagna-Francia Over/Under

Il nostro Pronostico Spagna-Francia Goal Sì/No

Nelle ultime due partite disputate dalla Francia, si è sempre verificato il No Gol. In una partita che vale una finale, entrambe le Nazionali potrebbero concentrarsi inizialmente sulla fase difensiva, per poi spingere in avanti in fase offensiva. In sfide di questa importanza, la forma dei difensori sarà fondamentale. La Spagna punterà su Cubarsì, mentre la Francia si affiderà alla solidità tra i pali di Maignan, nonostante una stagione altalenante con il Milan.

L'analisi delle quote Under/Over 2.5 mostra una preferenza per l'Under 2.5, segno evidente che anche gli operatori si aspettano una partita molto tattica, basata sul possesso palla. È probabile quindi un match con meno di tre reti complessive. Di seguito vi proponiamo un confronto delle quote Under/Over 2.5 offerte dai principali bookmaker: Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una sfida equilibrata e con poche reti realizzate. In seguito ecco il confronto quote Goal No Goal di Spagna-Francia tra diversi bookies:



Prima di visionare il focus dei precedenti, delle statistiche e delle probabili scelte dei due allenatori per la partita valida per la Semifinale di Nations League, ecco alcuni approfondimenti utili:

Spagna-Francia: i precedenti

Statistiche Spagna-Francia

Nelle ultime 7 partite, la Spagna è sempre stata la prima a segnare.

In 4 delle ultime 5 partite, la Spagna ha vinto il primo tempo.

In 6 degli ultimi 8 scontri diretti sono stati segnati meno di tre reti.

Negli ultimi 4 dei 5 precedenti, sono stati assegnati meno di 10.5 calci d’angolo.

Le probabili formazioni di Spagna-Francia

Spagna (4-2-3-1) Francia (4-3-3) Unai Simon Maignan Pedro Porro Kounde Le Normand Upamecano Huijsen Saliba Cucurella Theo Hernandez Pedri Guendouzi Zubimendi Tchouameni Fabian Ruiz Rabiot Lamine Yamal Dembele Morata Mbappé N. Williams Barcola All. De la Fuente All. Deschamps Ultimo aggiornamento: 3 giugno

Le due squadre si sono affrontate 37 volte nella loro storia, con un bilancio che sorride alla Spagna. Le Furie Rosse hanno ottenuto 17 vittorie e 7 pareggi, mentre la Francia si è imposta in 13 occasioni. L’ultimo incrocio risale a luglio 2024, nella semifinale di Euro 2024, quando la Spagna riuscì a rimontare e vincere 2-1, staccando il pass per la finale.Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Spagna Francia, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse